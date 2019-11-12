İsrail'de VAR skandalı: Pozisyonu değil otoparkı gösterdi

İsrail'de oynanan Maccabi Haifa-Beitar maçında VAR skandalı yaşandı.
Karşılaşmanın hakemi, mücadelenin 90+3. dakikasında yaşanan tartışmalı bir penaltı pozisyonunu incelemek üzere saha kenarında bulunan ekrana gitti.
Hakemin inceleme yaptığı ekranda ise sistemin otopark kamerasına bağlandığı görüldü. Şaşkına çeviren görüntünün ardından yapılan hata düzeltildi ve hakem pozisyonu inceleyerek penaltı noktasını gösterdi.
Atılan penaltı golüyle karşılaşma Maccabi Haifa'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
İşte karşılaşmaya damga vuran o anlar;
¡Menos mal que había dos cámaras! Increíble lo que pasó en Israel: en un duelo clave entre Maccabi Haifa y Beitar Jerusalem, el árbitro pidió el VAR y una de las imágenes... ¡estaba en el estacionamiento! 😂 pic.twitter.com/Rm4CzbzZp4
¡Menos mal que había dos cámaras! Increíble lo que pasó en Israel: en un duelo clave entre Maccabi Haifa y Beitar Jerusalem, el árbitro pidió el VAR y una de las imágenes... ¡estaba en el estacionamiento! 😂 pic.twitter.com/Rm4CzbzZp4— SportsCenter (@SC_ESPN) 12 Kasım 2019
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