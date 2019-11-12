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İsrail'de VAR skandalı: Pozisyonu değil otoparkı gösterdi

İsrail Ligi'nde Maccabi Haifa'nın sahasında Beitar'ı konuk ettiği maça VAR damga vurdu. Hakemin penaltı incelemesi yaptığı ekrana otopark görüntüsü verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakemin inceleme yaptığı sırada ekrana yansıtılan görüntü

Hakemin inceleme yaptığı sırada ekrana yansıtılan görüntü

İsrail'de oynanan Maccabi Haifa-Beitar maçında VAR skandalı yaşandı.

Karşılaşmanın hakemi, mücadelenin 90+3. dakikasında yaşanan tartışmalı bir penaltı pozisyonunu incelemek üzere saha kenarında bulunan ekrana gitti.

Hakemin inceleme yaptığı ekranda ise sistemin otopark kamerasına bağlandığı görüldü. Şaşkına çeviren görüntünün ardından yapılan hata düzeltildi ve hakem pozisyonu inceleyerek penaltı noktasını gösterdi.

Atılan penaltı golüyle karşılaşma Maccabi Haifa'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İşte karşılaşmaya damga vuran o anlar;

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