Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, bu önemli başarıya sezon öncesinde yaşanan büyük değişimle ulaştı.





Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadığı 2021-2022 sezonunda hem idari hem de sportif olarak camianın beklentilerinin uzağında kalan ve Süper Lig'i 13. sırada tamamlayan Galatasaray'da sezon sonunda bütün kademelerde değişime gidildi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanlığına, daha önce de bu koltukta oturan Dursun Özbek seçilirken, teknik direktörlük görevine de Galatasaray forması altında büyük başarılar kazanan Okan Buruk getirildi. Takım kadrosunda da revizyona giden sarı-kırmızılılar 16 oyuncu transfer ederek adeta yeni takım kurdu.





Galatasaray sezon öncesi Mauro Icardi, Milot Rashica, Dries Mertens, Abdülkerim Bardakçı, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Leo Dubois, Juan Mata, Fredrik Midtsjö, Kazımcan Karataş, Haris Seferovic, Yusuf Demir, Mathias Ross, devre arasında da Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan ve Samuel Adekugbe'yi transfer etti.









Dursun Özbek birleştirdi





Galatasaray Kulübünde ikinci kez başkanlık görevine seçilen Dursun Özbek, ilk döneminden farklı bir yönetim ortaya koydu. Camiayı birleştirmek ve sarı-kırmızılı kulübü mali bağımsızlığa kavuşturmak hedefiyle bu göreve geldiğini belirten Özbek, bu amaç doğrultusunda önemli çalışmalar yaptı. Kulübün gayrimenkullerinin değerlendirilmesi ve tesisleşme anlamında önemli adımlar atan Dursun Özbek yönetimi, futbolda da Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekilliği görevine getirilen Erden Timur ile iyi bir uyum sağladı.





Okan Buruk zirveye taşıdı





Sezon öncesinde Galatasaray'da teknik direktörlük görevine getirilen Okan Buruk, altyapısında yetiştiği ve uzun yıllar formasını giydiği takımını ilk sezonunda şampiyonluğa taşıdı. Başarılı geçen futbol kariyerinin ardından teknik direktörlüğe başlayan 49 yaşındaki çalıştırıcı, bu görevde Akhisar Belediyespor ile kazandığı Türkiye Kupası Başakşehir ile elde ettiği Süper Lig şampiyonluğuyla dikkatleri üzerine çekti.





Okan Buruk, Galatasaray'daki ilk sezonunda rekorlar kırarak şampiyonluğa ulaştı ve bu görevde ne kadar iddialı olduğunu gösterdi.









Yenilerden üst düzeyde verim





Galatasaray, sezon öncesinde kadrosuna dahil ettiği futbolcuların çoğundan üst düzey verim aldı. Sezon başında transfer edilen Mauro Icardi, Milot Rashica, Dries Mertens, Abdülkerim Bardakçı, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira ilk 11'in değişmez isimleri olurken, Leo Dubois, Juan Mata, Fredrik Midtsjö ve Kazımcan Karataş da görev aldıkları sürelerde sarı-kırmızılı formayı başarılı bir şekilde terletti.





Galatasaray'ın sezon öncesinde aldığı Haris Seferovic bekleneni veremediği için devre arasında gönderilirken, genç oyuncular Yusuf Demir ve Mathias Ross ise fazla forma şansı bulamadı. Devre arasında alınan Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan ve Samuel Adekugbe de görev aldıkları maçlarda sarı-kırmızılı ekibe önemli katkı sağladı.









Mauro Icardi damga vurdu





Galatasaray'ın Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibinden kiraladığı Mauro Icardi, golleriyle şampiyonlukta büyük rol oynadı. Arjantinli yıldız, ligde 23 maçta 21 gol attı. Son 5 maçta 8 kez fileleri sarsan Icardi, lig tarihinde Galatasaray'ın üst üste 8 golünü atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.









30 yaşındaki yıldız, şampiyonluk yaşamış takımlara gol atma başarısı yakaladı, Icardi, G.Saray'da Jardel, Baros ve Gomis'ten sonra ligde 20 gol barajını gecen 4. oyuncu oldu.





Fernando Muslera bilindiği gibi





Ligde en fazla maça çıkan yabancı futbolcu unvanına sahip olan Fernando Muslera, bu sezon birçok maçta yaptığı kritik kurtarışlarla şampiyonluğa yardım etti. Uruguaylı kaleci, bu sezon ligde 15 maçta kalesini gole kapadı. Sarı-kırmızılılarla 6. şampiyonluğunu yasayan Muslera, ligde Şenol Güneş'e ait olan en fazla şampiyonluk gören kaleci rekoruna da ortak oldu.









Abdülkerim ve Nelsson duvarı





Galatasaray'ın savunmacıları Nelsson ve Abdülkerim Bardakçı, şampiyonluğa büyük katkı verdi. Sezon başında ayrılan Marcao'nun yerine alınan Abdülkerim, Nelsson ile yakaladığı uyumla takımının en önemli oyuncularından biri haline geldi. Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren Nelsson da savunmanın bel kemiği oldu. iki futbolcunun hava toplamdaki hakimiyeti sezona damga vurdu.





Sacha Boey yeniden doğdu





Galatasaray'da bu sezon en çok dikkat çeken isimlerden biri de Sacha Boey oldu. Sezon başında kadroda düşünülmeyen Fransız futbolcunun şansı, yerine alınan Dubois'nın sakatlığıyla değişti. Teknik direktör Okan Buruk'un görev verdiği 22 yaşındaki sağ bek, takımın vazgeçilmezlerinden oldu. Adı birçok Avrupa kulübüyle anılan Boey son olarak da Fransa U21 Milli Takımına seçildi.





Kerem Aktürkoğlu hem attı hem attırdı





Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon takımının skor yüküne önemli katkı sağladı. Süper Lig'de görev aldığı 33 karşılaşmada 9 kez ağları havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, bu kulvarda Mauro Icardi'den sonra en fazla gol atan isim oldu. Kerem Aktürkoğlu ayrıca, takım arkadaşlarının attığı 10 golde son pası veren isim olarak öne çıktı.





Torreira'dan dinamo etkisi





Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den transfer ettiği Lucas Torreira, şampiyonlukta çok büyük rol oynadı. Daha önce Atletico Madrid ve Fiorentina formalarını da giyen Torreira, bu sezon orta sahadaki hırslı ve etkili mücadelesiyle adeta bir dinamo görevi gördü. Torreira, ikili mücadelelerdeki üstün performansı ve isabetli pas oranıyla öne çıktı.









Derbilerde kükredi





Galatasaray, bu sezon ligde şampiyonluk yaşamış rakiplerine karşı oynadığı maçların sadece birini kaybetti. Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmalarda Trabzonspor ile berabere kalırken, Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.





Galatasaray sezonun ikinci yarısında ise Trabzonspor ve Başakşehir'i yenerken, tek mağlubiyetini Beşiktaş karşısında yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son maçını 37 haftada Fenerbahçe ile oynayacak.





Deplasman Aslanı





Galatasaray. şampiyonluğa ulaştığı Süper Lig'de son yıllardaki en iyi deplasman performansını sergiledi. Sarı-kırmızılı-takım, deplasman maçlarında 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 38 puan topladı. Galatasaray, 14 galibiyet 2 beraberlik ve bir yenilgi yaşadığı iç sahada ise 44 puan elde etti.





Galibiyet rekorunu kırdı





Şampiyon Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de üst üste en fazla maç kazanma rekorunun yeni sahibi oldu. Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında başlayan seride sırasıyla Fatih Karagümrük (2-0), Beşiktaş (2-1), Başakşehir (7-0), İstanbulspor (2-1), Sivasspor (2-1), Ankaragücü (2-1), Fenerbahçe (3-0), Hatayspor (4-0), Antalyaspor (2-1), Giresunspor (4-0), Ümraniyespor (32), Trabzonspor (2-1), Gaziantep FK (3-0/Hükmen) ve Kasımpaşa'yı (1-0) yendi.





Peş peşe 14 müsabaka kazanan Galatasaray, daha önce 13 maçla Beşiktaş'a ait olan ligde en uzun galibiyet serisi rekorunu kırmayı başardı.







