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İsveç'te Türk futbolcuya ırkçı saldırı

İsveç'te Umea forması giyen Türk asıllı futbolcu Deniz Yaldır, Halmstad ile oynayan maçta Dusan Djuric'in ırkçı söylemine maruz kaldı. Türk futbolcu, yaşanan bir pozisyon sonrası kendisine "Pis lanet çingene" ifadelerini kullanan Djuric'i federasyona şikayet etti.

Haber Merkezi AA
Deniz Yaldır, Anadolu Selçukspor'dan Umea'ya transfer olmuştu.

Deniz Yaldır, Anadolu Selçukspor'dan Umea'ya transfer olmuştu.

Fotoğraf: IHA

İsveç İkinci Ligi'nden (Superettan) Umea takımının Türk asıllı futbolcusu Deniz Yaldır'ın, hafta içinde oynadıkları maçta kendisine ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle Halmstad takımı futbolcusu Dusan Djuric'i İsveç Futbol Federasyonuna şikayet ettiği bildirildi.

Umea takımından yapılan açıklamada, çarşamba günü Halmstad ile oynanan lig maçında ikili mücadeleden sonra rakip futbolcu Dusan Djuric tarafından gerçekleştirilen ırkçı saldırının yayıncı kuruluşun maç videosunda da duyulduğu belirtildi. Bunun kabul edilemez bir söylem olduğu vurgulanan açıklamada, Deniz Yaldır'ın İsveç Futbol Federasyonuna şikayetinin desteklendiği kaydedildi.

"Kabul edilemez"

Maçın hakemi Andreas Dufva da ırkçı söylemi rapor ettiğini belirtirken, Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Lars-Christer Olsson, bunun kabul edilemez bir durum olduğunu ve çok ciddiye aldıklarını ifade etti.

"Bu şekil bir söyleme maruz kalmam beni çok üzdü"

İsveç medyasında büyük ses getiren maçtan sonra, 25 yaşındaki Türk asıllı futbolcu Deniz Yaldır, ''2020 yılında ırkçılıkla mücadele edilirken, sahada bu şekil bir söyleme maruz kalmam beni çok üzdü" değerlendirmesinde bulundu.

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