SÜPER LİG

Jahovic minik hayranı Furkan'ın gönlünü fethetti

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un futbolcusu Adis Jahovic, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde down sendromlu minik hayranı Furkan Tez ile bir araya geldi.

Haber Merkezi AA
Furkan, formayı giyip sarıldığı Makedon golcüyle poz verdi.

Furkan, formayı giyip sarıldığı Makedon golcüyle poz verdi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki buluşmada, Jahovic ile Furkan, sahada birlikte koştu, futbol oynadı.

Jahovic, kaleye geçip kendisine şut çeken Furkan'ın şutu ağlarla buluşunca, kendisine forma hediye etti.

"Futbolcu gibi oldun, maça hazırsın"


Jahovic, tesisleri de gezdirdiği Furkan'a odasını gösterdi ve ayrıca kendisine maçlarda giydiği şortunu armağan etti.

Adis Jahovic, Furkan'ın şortunu giymesi üzerine, "Futbolcu gibi oldun, maça hazırsın." diye espri yaptı.

Unutulmaz anlar yaşayan Furkan Tez, mutlu şekilde tesislerden ayrıldı.

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