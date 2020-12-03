Jahovic minik hayranı Furkan'ın gönlünü fethetti

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki buluşmada, Jahovic ile Furkan, sahada birlikte koştu, futbol oynadı.

Jahovic, kaleye geçip kendisine şut çeken Furkan'ın şutu ağlarla buluşunca, kendisine forma hediye etti.

"Futbolcu gibi oldun, maça hazırsın"

Jahovic, tesisleri de gezdirdiği Furkan'a odasını gösterdi ve ayrıca kendisine maçlarda giydiği şortunu armağan etti.

Adis Jahovic, Furkan'ın şortunu giymesi üzerine, "Futbolcu gibi oldun, maça hazırsın." diye espri yaptı.

Unutulmaz anlar yaşayan Furkan Tez, mutlu şekilde tesislerden ayrıldı.

❤️🤍 Sevgi engel tanımaz!



Futbolcumuz Adis Jahovic, #3AralıkDünyaEngellilerGünü'nde küçük hayranı Furkan Tez ile bir araya geldi.



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