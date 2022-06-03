Jordy Caicedo Kartal oluyor

Beşiktaş, transfer atağına forvet bölgesinden başladı. Teknik direktör Valerien İsmael’in raporu doğrultusunda 2 golcü arayan siyah-beyazlılar, aradığı ismi Bulgaristan’da buldu. Beşiktaş, CSKA Sofya forması giyen Jordy Caicedo için temaslara başladı. Ekvadorlu forvet ile 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkışan Beşiktaş yönetimi, CSKA Sofya ile henüz anlaşma sağlayamadı.

3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transferi tamamlamak isteyen siyah-beyazlılar, ödeme planı için görüşmelere devam ediyor. Bulgar ekibi bonservis bedelinin büyük kısmını peşin talep ediyor. Siyah-beyazlılar ise, bonservisi daha düşük fiyata alarak bir sonraki satıştan yüksek pay vermeyi teklif etti. Şartlarda anlaşılması durumunda transfer tamamlanacak.

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Bu sezon CSKA Sofya ile 46 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 22 gol ve 1 asistlik performansı gösterdi. 8 kez Ekvador Milli Takımı’nda görev yapan Caicedo, 1 gol attı.

Beşiktaş’ta Cenk Tosun ismi de gündemdeki yerini koruyor. Siyah beyazlılar, bonservisi bulunmayan eski futbolcusuyla görüşlerini sürdürüyor.