Spor Jordy Caicedo Kartal oluyor
TRANSFER

Jordy Caicedo Kartal oluyor

Transfer çalışmalarına forvet hattından başlayan Beşiktaş, CSKA Sofya’nın Ekvadorlu golcüsü konusunda son aşamaya geldi. Caicedo ile anlaşan siyah-beyazlılar, Bulgar ekibinin cevabını bekliyor. Cenk Tosun da eski takımı Beşiktaş’a yeniden dönebilir.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jordy Caicedo Kartal oluyor
Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2 milyon Euro

Beşiktaş, transfer atağına forvet bölgesinden başladı. Teknik direktör Valerien İsmael’in raporu doğrultusunda 2 golcü arayan siyah-beyazlılar, aradığı ismi Bulgaristan’da buldu. Beşiktaş, CSKA Sofya forması giyen Jordy Caicedo için temaslara başladı. Ekvadorlu forvet ile 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkışan Beşiktaş yönetimi, CSKA Sofya ile henüz anlaşma sağlayamadı.

3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transferi tamamlamak isteyen siyah-beyazlılar, ödeme planı için görüşmelere devam ediyor. Bulgar ekibi bonservis bedelinin büyük kısmını peşin talep ediyor. Siyah-beyazlılar ise, bonservisi daha düşük fiyata alarak bir sonraki satıştan yüksek pay vermeyi teklif etti. Şartlarda anlaşılması durumunda transfer tamamlanacak.

Bu sezon CSKA Sofya ile 46 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 22 gol ve 1 asistlik performansı gösterdi. 8 kez Ekvador Milli Takımı’nda görev yapan Caicedo, 1 gol attı.

Beşiktaş’ta Cenk Tosun ismi de gündemdeki yerini koruyor. Siyah beyazlılar, bonservisi bulunmayan eski futbolcusuyla görüşlerini sürdürüyor.

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