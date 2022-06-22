Jorge Jesus Fenerbahçe'deki ilk maçından beraberlikle ayrıldı

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunun ilk hazırlık maçını Makedonya ekibi Shkupi ile yaptı. Sarı lacivertliler sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Fenerbahçe mücadeleye, Ertuğrul Çetin; Osayi, Serdar Aziz, Lemos, Novak; İrfan Can, Crespo, Gustavo, Bruma; Lincoln, Berisha ilk 11'iyle çıktı.

Sarı lacivertlilerin karşılaşmadaki gollerini Lincoln Henrique ve Muhammed Gümüşkaya attı. Shkupi'de ise

Sunday Adetunji attığı iki golle dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin golleri;

🔥 Yeni transferimiz Lincoln Henrique'nin golü..



Berisha asist.pic.twitter.com/GGZvOhoJDu — Lacivert Tayfa (@Lacivert_Tayfa) June 22, 2022

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GOL | Fenerbahçe 2-2 Shkupi



⚽️ 83' Muhammed Gümüşkaya



Maç Linki, Anlık goller ve önemli pozisyonlar için takip: @GoalHubTR pic.twitter.com/M3toMMEqDP REKLAM June 22, 2022

İkinci yarıda kaleci dışında takım değişti

Fenerbahçe, Shkupi maçının ikinci yarısına 5 değişiklikle başladı. Sarı-lacivertlilerde Crespo, Lincoln, Osayi-Samuel, Novak ve Berisha'nın yerine Muhammed Gümüşkaya, Burak Kapacak, Valencia, Çağtay Kurukalıp ve Samatta dahil oldu. Mücadelenin 57'nci dakikasında ise 5 oyuncu daha değişti. Serdar Aziz, Lemos, Gustavo, İrfan Can ve Bruma'nın yerlerine Yiğit Efe İncedemir, Tisserand, Meyer, İsmail Yüksek ve Arda Okan Kurtulan forma giydi. Jesus, ikinci yarıda kaleci Ertuğrul dışında tüm oyuncuları değiştirdi.

Berisha performansıyla beğeni topladı

Fenerbahçe'de yeni sezonda en çok umut bağlanan oyuncuların başında gelen Berisha, Jesus yönetimindeki ilk maçında takdir topladı. Alman futbolcu ilk golün asistini yaparken, hareketli görüntüsüyle dikkat çekti. Berisha'nın maçta kullandığı bir frikikte ise top direkten döndü.

Genç futbolcu sakatlanarak oyundan çıktı

Karşılaşmanın 67'nci dakikasında ise Çağtay Kurukalıp, sakatlanarak oyundan çıktı. Çağtay'ın yerine Uğur Kaan Yıldız oyuna dahil oldu.

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Jorge Jesus'tan örnek hareket

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, para atışında avantajlı kalenin kendilerinde olmasına rağmen rakip takıma verilmesini istedi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde 18.00'de başlayan maçta para atışında kale Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Ancak Jesus, güneşten dolayı misafir takıma centilmenlik için güneşten etkilenmeyen kalenin verilmesini talep etti.

Bruma ve Lincoln ilk maçına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Bruma ile Lincoln, ilk hazırlık maçına çıktı. Sarı-lacivertli ekibin Shkupi ile oynadığı hazırlık maçında yeni transferler Bruma ile Lincoln, Fenerbahçe forması giydi. İki oyuncu da ilk yarıda sergiledikleri performansla beğenileri toplarken Lincoln kaydettiği golle ön plana çıktı.

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Başkanlar maçı takip etti

Fenerbahçe'nin Shkupi ile oynadığı maçı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Shkupi Başkanı Olgun Aydın ve Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet takip etti. Sarı-lacivertli kulüpte yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ile Ahmet Ketenci de Samandıra'da karşılaşmayı izledi.

Öte yandan Shkupi Başkanı Olgun Aydın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 1907 numaralı, futbolcuların ve kendisinin imzaladığı formayı verdi.