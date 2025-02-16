Jose Mourinho: Burak Yılmaz beni şaşırttı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 24. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.





Jose Mourinho şöyle konuştu:

'Burak Yılmaz bizi şaşırttı'

"Çok mutluyum. Maçın zor olacağını biliyordum. Geçen perşembe günü yoğunluğu yüksek bir maç oynadık, bu yüzden 11'de değişiklik yapmak zorundaydık. Bugün rakibimiz iyiydi, hocaları iyiydi. Zor olacağını biliyordum. İlk golü attığımız periyotta daha iyi olan Kasımpaşa'ydı. Burak Yılmaz bizi şaşırttı."

'Oyunu hükmetmeye devam ettik'

"Beklemediğimiz bir sistemle oynadılar. İlk golden sonra oyunu domine ettiler. 2-1 olduktan sonra bir bölüm vardı, panik yapmadık, oyunu hükmetmeye devam ettik. 3'ü attık, atınca 4'ü aradık. Oynayan bütün oyuncular pozitif cevap veriyor. Dolayısıyla çok çok mutluyum."





'Kalite anlamında imkanımız çok fazla'

"Birçok farklı şekillerde tehlike yaratıyoruz. Hava toplarında iyiyiz. Savunma arkasına sarkabilecek hızlı oyuncularımız var. Kalite anlamında imkanımız çok fazla. Bazı oyuncuları kulübede oturtmak beni üzüyor. İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Cenk Tosun... Edin Dzeko, Maximin kulübedeydi."

'Oyuncularım her şeylerini veriyor'

"Ön bölgede çok opsiyonumuz var. Yaşanan sakatlıklardan dolayı üzgünüm. Amrabat stoper olduğu için Mert'i değiştiremedim. Bazı oyuncular üst üste oynamak zorunda kalıyor. Tadic 90 dakika oynadı mesela. Oyuncularım her şeylerini veriyor. Birlik içinde çalışıyorlar. Böyle bir takımla çalışmak, her teknik direktör için zevktir."





'Kart görme uzmanı değiliz'

"Bizler sarı kartları kontrol etme konusunda uzman değiliz. Kart sınırında olan oyuncuları sıfırlamak için kasıtlı olarak sarı kart görme uzmanı değiliz. Biz sadece oyunumuzu oynuyoruz."















