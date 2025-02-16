Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 3-1 kazandı.





Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 21 ile 71. dakikada Youssef En-Nesyri (2) ve 52. dakikada Oğuz Aydın kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golünü 62. dakikada Mamadou Fall attı.





Bu galibiyetle birlikte sarı-lacivertliler, puanını 57 yaparak zirve takibini sürdürdü. Kasımpaşa ise 31 puanla 8. sırada kaldı.





20 Aralık'ta deplasmanda oynanan ikas Eyüpspor karşılaşmasını 1-1'lik beraberlikle tamamlayan Fenerbahçe, bu maçın ardından puan kaybı yaşamadı.





Fenerbahçe, bir sonraki hafta şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray'a konuk olacak.





Maçtan önemli dakikalar:

9' Haris Hajradinovic'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

18' Kasımpaşa gole yaklaştı. Nuno Da Costa, Winck'in ortasına ön direkte vurdu; top direk dibinden auta gitti.

20' Savunmanın arkasına sarkan Youssef En-Nesyri karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-0.

35' Cafu'nun hatalı pasıyla topla buluşan Oğuz Aydın'ın ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta Andreas Gianniotis topu uzaklaştırmayı başardı.

İKİNCİ YARI

52' Mert Müldür'ün pasıyla ceza alanında topla buluşan Oğuz Aydın, penaltı noktası yakınından gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Andreas Gianniotis'in sağından köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 2-0.

62' Winck'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Fall, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu İrfan Can'ın sağından köşede ağlarla buluşturdu: 2-1.

64' Fenerbahçe, üçüncü gole yaklaştı. Oğuz Aydın'ın ortasında En-Nesyri'nin altıpastan kafa vuruşunu Gianniotis son anda çeldi.

71' Edin Dzeko'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Youssef En-Nesyri'nin, sol çaprazda karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Yasin Özcan'ın müdahalesi yeterli olmayınca top kale çizgisini geçti: 3-1.

77' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıktı.





FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇ SONUCU





FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ

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Maçtan notlar:

Mert Hakan Yandaş 'dalya' dedi

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa maçıyla "dalya" dedi. Sarı-lacivertli ekipte 5. sezonunu geçiren deneyimli oyuncu, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 99 maçta forma giymişti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk 11'de sahaya sürdüğü Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe forması altındaki 100. lig maçına çıkmış oldu.





Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Sebastian Szymanski, kadroda yer almadı. Sakatlığını atlatan ancak bireysel çalışan kaleci Dominik Livakovic de kadroda yer almayan bir diğer isim oldu.





En-Nesyri gollerine devam etti

Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Youssef En-Nesyri, gollerine Kasımpaşa karşısında da devam etti. Ligde oynanan Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında 6 gol kaydeden Youssef En-Nesyri, UEFA Avrupa Ligi'nde de Midtjylland ve Anderlecht ağlarını birer kez havalandırdı. En-Nesyri, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor FK maçında da 2 kez gol sevinci yaşadı. Son 7 resmi maçta takımı adına skor üreten golcü futbolcu, bu periyotta 10 gol attı.





Oğuz Aydın 5. golünü kaydetti

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Oğuz Aydın, Kasımpaşa karşısında takımının ikinci golünü atarken bu sezon 5. gol sevincini yaşadı. Sezon başında Alanyaspor'dan kadroya dahil edilen 24 yaşındaki futbolcu, ligin ilk yarısında fazla forma şansı bulamasa da son haftalarda Jose Mourinho'nun en fazla şans verdiği isimlerden oldu.





Burak Kapacak 566 gün sonra kadroda

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil edilen Burak Kapacak, sarı-lacivertli ekipte 566 gün sonra kadroda yer aldı. 1 Ağustos 2024'te UEFA Konferans Ligi elemelerindeki Zimbru deplasmanında forma giyen Burak Kapacak, daha sonra Sivasspor'a transfer olmuştu. Sivasspor'da forma giydiği geçen sezonun son bölümünde yaşadığı sakatlık sebebiyle bu sezon ligin ilk bölümünde forma giyemeyen Burak Kapacak, Kasımpaşa maçıyla bu sezon ilk kez kadroya dahil edildi.





TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



