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Juventus-Atalanta: 0-4 (Maç Özeti İzle - Video)

Juventus-Atalanta: 0-4 (Maç Özeti İzle - Video)

09:1110/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
AA
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Atalantalı oyuncuların gol sevinçleri
Atalantalı oyuncuların gol sevinçleri

Juventus'u deplasmanda 4-0 yenen Atalanta, ev sahibi ekibin 5 maçlık galibiyet serisine son verdi. Atalanta-Juventus maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında Atalanta, Juventus'u 4-0 yenerek rakibinin 5 maçlık galibiyet serisine son verdi.


Juventus Stadı'nda oynanan mücadelenin 29. dakikasında Mateo Retegui, penaltıdan attığı golle Atalanta'yı 1-0 öne geçirdi.


İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren Atalanta, 46. dakikada Marten de Roon ile ikinci golünü buldu.


Davide Zappacosta ile 66. dakikada skoru 3-0'a getiren konuk ekip, Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman'ın 77. dakikada kaydettiği golle 4-0'lık galibiyete ulaştı.


Inter'in 61 puanla zirvede bulunduğu Serie A'da Napoli 60 puanla 2'nci, Atalanta 58 puanla 3'üncü, Juventus ise 52 puanla 4. sırada yer alıyor.


Juventus-Atalanta 0-4 maç özeti izle




#Juventus
#Atalanta
#Serie A

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