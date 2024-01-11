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Juventus - Frosinone Canlı Skor

İtalya Kupası çeyrek finalinde Kenan Yıldız’lı Juventus evinde Frosinone’yi konuk ediyor. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı İtalyan hakem Juan Luca Sacchi yönetecek. Milli yıldız Kenan yıldız maçta ilk 11'de yer alacak. Juventus - Frosinone maçını canlı izlemek için ve TRT Spor canlı yayın linki için haberimize göz atabilirsiniz.

17:05 - 11/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İtalya Kupası çeyrek finalinde Kenan Yıldız’lı Juventus evinde Frosinone’yi konuk ediyor.
İtalya Kupası çeyrek finalinde Kenan Yıldız’lı Juventus evinde Frosinone’yi konuk ediyor.
, İtalya Kupası çeyrek finalinde evinde Frosinone ile karşılaşıyor. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. Juventus - Frosinone canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

JUVENTUS - FROSİNONE CANLI İZLE

Juventus - Frosinone maçını canlı izlemek için

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#Juventus
#Frosinone
#İtalya Kupası
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