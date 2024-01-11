JUVENTUS - FROSİNONE CANLI İZLE

İtalya Serie A 19. haftasında Juventus deplasmanda Salernitana ile karşılaştı. Milli oyuncu Kenan Yıldız’ın da ilk 11’de çıktığı maçta Juventus rakibini 2-1 mağlup etti. Goller dakika 39’ Giulio Maggiore, 65’ Samuel Iling ve 90’ Dusan Vlahovic’den geldi. Juventus bu sonuçla 46 puana yükselerek 2. sırada yer aldı. Salernitana - Juventus maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.