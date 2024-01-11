İtalya Kupası çeyrek finalinde Kenan Yıldız’lı Juventus evinde Frosinone’yi konuk ediyor.
, İtalya Kupası çeyrek finalinde evinde Frosinone ile karşılaşıyor. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. Juventus - Frosinone canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.
JUVENTUS - FROSİNONE CANLI İZLE
JUVENTUS - FROSİNONE CANLI İZLE
JUVENTUS - FROSİNONE CANLI SKOR
JUVENTUS - FROSİNONE CANLI SKOR
TRT SPOR CANLI YAYIN
TRT SPOR CANLI YAYIN
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#İtalya Kupası
18 saat önce