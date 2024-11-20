A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. hafta karşılaşmasında Karadağ'a konuk oldu.





Niksic Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Karadağ 3-1 kazandı.





Karadağ'a galibiyeti getiren golleri 29, 45. ve 73. dakikada Nikola Krstovic (3) kaydetti. Millilerin tek golünü 37. dakikada Kenan Yıldız attı.





Bu mağlubiyetin ardından Türkiye, Galler'in İzlanda karşısında 4-1 galip gelmesinin ardından grubu ikinci sırada tamamladı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

A Milli Takım, A Ligi'nde grubunu üçüncü sırada bitiren dört takımdan biriyle play-off turunda karşılaşacak. Galip gelmemiz halinde A Ligi'nde oynamaya hak kazanacağız.

Muhtemel rakiplerimiz kimler?

Macaristan, Belçika, Sırbistan, İskoçya

Dünya Kupası için alternatif yol kapandı!

Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası elemelerinde grubunda ilk iki içerisinde olamazsa Avrupa’dan gidecek son dört takımın belirleneceği Play-Off turunda oynayamayacak. Böylelikle Dünya Kupası için alternatif yol ihtimalimiz ortadan kalkmış oldu.





KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇ SONUCU





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:

4. dakikada presle kazanılan topla ceza sahasına giren Arda Güler, rakibinden sıyrılarak sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Nikic ayaklarıyla topu çeldi.

29. dakikada Marko Tuci'nin kendi yarı alanından uzun pasında Nikola Krstovic, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-0

32. dakikada orta sahada kaptırılan topla hızlı atağa çıkan Karadağ'da Jovetic pasını Jankovic'e aktardı. Jankovic'in kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Mert topu kornere çeldi.

35. dakikada Orkun'un pasında Kaan Ayhan, ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top az farkla dışarı gitti.

37. dakikada sağ taraftan kullanılan taç atışında Orkun ceza sahasına koşu yaparken son çizgiden topu içeri çevirdi. Kenan Yıldız'ın topun gelişine plase vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 1-1

45. dakikada Jankovic'in pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Krstovic, sert şutla topu filelere gönderdi. 2-1

İKİNCİ YARI

50. dakikada Arda Güler'in pasında sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına hareketlenen Yunus Akgün'e ortaladı. Bu futbolcunun kayarak vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

52. dakikada Mert Müldür'ün uzun pasında soldan savunmanın arkasına hareketlenen Kenan Yıldız, ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ancak savunma son anda araya girerek topu kornere yolladı.

72. dakikada milliler gole yaklaştı. Soldan ceza sahasına giren Kenan Yıldız'ın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan İsmail Yüksek'in düzeltip yerden vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.





73. dakikada Karadağ farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Gasevic'in ceza sahasına gönderdiği ortada penaltı noktasında yükselen Krstovic, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 3-1.





KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ

Karadağ - Türkiye maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇINDAN NOTLAR:

Taraftarlarımız yalnız bırakmadı​​​​​​​

A Milli Futbol Takımı'nı, Karadağ ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar yalnız bırakmadı. Beş bin kişi kapasiteli Niksic Şehir Stadı'nda Türk taraftarlar kendilerinde ayrılan yeri tamamen doldurdu. Karadağ tribünlerinden bilet alan taraftarların ise stadyuma girişine izin verilmedi.





Emirhan ilk kez ilk 11'de

A Milli Futbol Takımı'nda Karadağ karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Emirhan Topçu, ilk kez ilk 11'de yer aldı. Emirhan, Türkiye'nin, Galler ile oynadığı mücadelenin son dakikasında Zeki Çelik'in yerine oyuna dahil olarak ilk kez A Milli Takım formasını giymişti.





İkinci yarıya değişiklerle başladı

Montella ikinci yarıya iki değişiklik yaparak başladı. İtalyan teknik adam, ikinci yarının başında Emirhan Topçu ve Eren Elmalı'nın yerine Samet Akaydın ve Mert Müldür'ü sahaya sürdü. İlerleyen bölümde ise İsmail Yüksek, Barış Alper ile Semih Kılıçsoy oyuna dahil olurken; Okay Yokuşlu, Yunus Akgün ve Kaan Ayhan kenara gelen isimler oldu.

Yasın Özcan ilk kez kadroda

Ay-yıldızlı ekipte ilk kez aday kadroda yer alan Yasin Özcan maç kadrosuna da girdi. Yedekler arasında yer alan Yasin, Karadağ mücadelesinde şans verilmesi halinde ilk kez A Milli Takım forması giyecekti.





Cezası sona eren Jovetic ilk 11'e döndü

Karadağ Milli Takımı'nda cezası sona eren kaptan Stevan Jovetic, Türkiye'ye karşı ilk 11'de sahadaki yerini aldı. Jovetic cezası nedeniyle, takımının İzlanda'ya 2-0 kaybettiği maçta forma giyememişti.





UEFA ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU







