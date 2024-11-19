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Karadağ - Türkiye || Canlı sonuç - Canlı izle

Karadağ - Türkiye || Canlı sonuç - Canlı izle

20:0019/11/2024, Salı
G: 19/11/2024, Salı
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Türkiye

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. hafta karşılaşmasında Karadağ'a konuk olacak. Saat 22.45'te başlayacak olan müsabaka TV8 ve Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Karadağ-Türkiye maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. hafta karşılaşmasında A Milli Takımımız deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.


Niksic Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma TV8 ve Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonundan hakem Urs Schnyder yönetecek.


Milli Takım sahadan galibiyetle ayrılması durumunda lider olarak gruptan çıkacak. Olası beraberlik durumunda Galler'in İzlanda'yı üç farklı skorla mağlup etmesi halinde ay-yıldızlılar, A Ligi için play-off oynayacak.


KARADAĞ - TÜRKİYE 11'LER

Karadağ: Nikic, Vukcevic, Vujacic, Sipcic, Gasevic, Jankovic, Bakic, Camaj, Jovovic, Krstovic, Jovetic.

Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Merih, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Orkun, Okay, Arda Güler, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız.


KARADAĞ - TÜRKİYE CANLI İZLE

Karadağ - Türkiye maçını canlı izlemek için

KARADAĞ- TÜRKİYE CANLI SKOR


UEFA ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU

#Türkiye
#Karadağ
#UEFA Uluslar Ligi

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