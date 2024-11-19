Niksic Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma TV8 ve Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonundan hakem Urs Schnyder yönetecek.

Milli Takım sahadan galibiyetle ayrılması durumunda lider olarak gruptan çıkacak. Olası beraberlik durumunda Galler'in İzlanda'yı üç farklı skorla mağlup etmesi halinde ay-yıldızlılar, A Ligi için play-off oynayacak.