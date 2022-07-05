Spor Karagümrük Levent Mercan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
TRANSFER

Karagümrük Levent Mercan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Kırmızı-siyahlılar, geçen sezon kiralık forma giyen Levent Mercan'ın opsiyonunu kullanarak 3 yıllığına kadrosuna kattı.

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Haber Merkezi İHA
Karagümrük Levent Mercan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Genç orta saha geçen sezon 22 maça çıkarken 1 gol attı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, geçen sezon Bundesliga ekiplerinden Schalke 04’den kiraladığı Münir Levent Mercan’ın opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Schalke 04 takımından kiralık olarak kadromuza kattığımız Münir Levent Mercan’ın opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladık" denildi.

Geçen sezon kiralık olarak kırmızı-siyahlı forma ile 22 maça çıkan Mercan, 625 dakika sahada kaldı ve takımı adına 1 gol kaydetti. Almanya Milli Takımı’nın formasını giyen 21 yaşındaki genç on numara, milli takımlar düzeyinde bu zamana kadar sadece Almanya U20 takımı ile 2 maça çıktı.

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