Karşıyaka’nın rakibi Anadolu Üniversitesi

Karşıyaka’da 7 maçtır forma giyemeyen Enes Nalbantoğlu’nun sakatlığını atlattığı ve takıma geri döndüğü ifade edildi. Nalbantoğlu’nun yarın kadroda yerini alması ve Ahmet Yıldırım’ın süre vermesi halinde oynayacağı belirtildi. Kırmızı kart cezalısı olan Abdülkadir Öksüz de takıma geri döndü. Hasta olduğu için Muş deplasmanında forma giyemeyen orta saha Hakan Barış’ın ise yarın kadroda olması bekleniyor. Tedavisi devam eden Erdal Öztürk’ün durumunun ise yarın maç saatinde belli olacağı öğrenildi.