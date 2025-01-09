Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 2. dakikada En-Nesyri, 27. dakikada Yusuf Akçiçek ve 45+1. dakikada Bartuğ Elmaz attı. Ev sahibi ekip, bir önceki turda olduğu gibi bu maça da genç takım kadrosuyla çıktı. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 3-0 kazandı.
Galibiyeti getiren golleri 2. dakikada En-Nesyri, 27. dakikada Yusuf Akçiçek ve 45+1. dakikada Bartuğ Elmaz kaydetti.
Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda önceki turda oynadığı Gençlerbirliği maçında olduğu gibi Fenerbahçe karşısında da genç futbolcularla sahaya çıktı.
Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe, Türkiye Kupası grup aşamasına üç puanla başladı.
Sarı-lacivertliler, kupada ikinci hafta karşılaşmasında 1. Lig ekibi Erzurumspor'u konuk edecek.
2' İrfan Can Kahveci'nin savunma arasına gönderdiği pasa hareketlenen Cenk Tosun ceza sahası içi sağ tarafında son çizgiye inerek ortasını ön direğe doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Youssef En-Nesyri kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 0-1.
6' Gelişen Kasımpaşa atağında savunmanın yaptığı pas hatasını değerlendiren Sinan Alkaş ceza sahası içi sol çaprazından yerden sert vuruyor ancak kaleci Osman Ertuğrul Çetin gole izin vermedi.
7' Sol kanattan gelen ortaya Cenk Tosun kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Ali Emre Yanar topu sağ köşeden çıkartmayı başardı.
27' Serbest vuruş organizasyonunda Mert Müldür'ün indirdiği topu Yusuf Akçicek tamamladı: 0-2.
45+1' Savunmada seken topu takip eden Bartuğ Elmaz, ayak içiyle yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-3.
İkinci yarıda iki takım da gol şansı bulmakta zorlandı ve maç Fenerbahçe'nin 3-0 galibiyetiyle tamamlandı.