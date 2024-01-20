Trendyol Süper Lig 21. haftasında Kasımpaşa evinde Hatayspor’u 3-0 mağlup etti.
Kasımpaşa, Süper Lig 21. haftasında evinde Hatayspor ile karşılaştı. Maç Kasımpaşa’nın 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Winck, Da Costa ve Mamadou Fall’dan geldi. Kasımpaşa - Hatayspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
KASIMPAŞA - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ
KASIMPAŞA - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ
KASIMPAŞA - HATAYSPOR MAÇ SONUCU
KASIMPAŞA - HATAYSPOR MAÇ SONUCU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 21. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
TRENDYOL SÜPER LİG 21. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
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18 saat önce