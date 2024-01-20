Kasımpaşa, Süper Lig 21. haftasında evinde Hatayspor ile karşılaştı. Maç Kasımpaşa’nın 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Winck, Da Costa ve Mamadou Fall’dan geldi. Kasımpaşa - Hatayspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.