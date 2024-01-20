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Spor

Kasımpaşa evinde Hatayspor’u 3-0 mağlup ederek 8. galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig 21. haftasında Kasımpaşa evinde Hatayspor’u konuk etti. İlk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısında Kasımpaşa 3 gol bularak maçtan 3-0 galip ayrıldı. Goller dakika 74’ Claudio Winck, 79’ Nuno Da Costa ve 89' Mamadou Fall’dan geldi. Kasımpaşa bu sonuçla ligde 8. galibiyetini alarak 29 puanla 9. sırada yer aldı. Hatayspor ise 21 puanla 14. sırada yer aldı. Kasımpaşa - Hatayspor maç özetini izlemek için ve Süper Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

15:26 - 20/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 15:34 - 20/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig 21. haftasında Kasımpaşa evinde Hatayspor’u 3-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig 21. haftasında Kasımpaşa evinde Hatayspor’u 3-0 mağlup etti.

Kasımpaşa, Süper Lig 21. haftasında evinde Hatayspor ile karşılaştı. Maç Kasımpaşa’nın 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Winck, Da Costa ve Mamadou Fall’dan geldi. Kasımpaşa - Hatayspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

KASIMPAŞA - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ

Kasımpaşa - Hatayspor maç özetini izlemek için

KASIMPAŞA - HATAYSPOR MAÇ SONUCU

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 21. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI









#Kasımpaşa
#Hatayspor
#Trendyol Süper Lig
#puan durumu
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