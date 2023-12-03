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Spor

Kasımpaşa-Gaziantep FK: 4-2

Teknik dirkektör değişikliğine giden Kasımpaşa, Sami Uğurlu yönetimindeki ilk maçında Gaziantep FK'yı dört golle mağlup etti. Kasımpaşa-Gaziantep FK maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

15:20 - 3/12/2023 Pazar
Güncelleme: 15:33 - 3/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ben Ouanes attığı iki golle maçın yıldızı oldu.
Ben Ouanes attığı iki golle maçın yıldızı oldu.

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep Futbol Kulübü karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 4-2 ev sahibi ekip kazandı.


Lacivert-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri, 3. dakikada Aytaç Kara, 16 ile 31. dakikalarda Mortadha Ben Ouanes ve 82. dakikada Mamadou Fall kaydetti.


Konuk ekibin golleri 52. dakikada Mustafa Eskihellaç ve 53. dakikada Lazar Markovic'ten geldi. Gaziantep FK'da Maxim, 45+2. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.


İstanbul ekibinde Omeruo, 90+4. dakikada direkt kırmızı kart gördü


Kasımpaşa, bu galibiyetle puanını 21'e yükseltti. Gaziantep FK ise 15 puanda kaldı.


Kasımpaşa 4-2 Gaziantep FK maç özetini izlemek için




#Süper Lig
#Kasımpaşa
#Gaziantep FK
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