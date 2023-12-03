Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep Futbol Kulübü karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 4-2 ev sahibi ekip kazandı.
Lacivert-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri, 3. dakikada Aytaç Kara, 16 ile 31. dakikalarda Mortadha Ben Ouanes ve 82. dakikada Mamadou Fall kaydetti.
Konuk ekibin golleri 52. dakikada Mustafa Eskihellaç ve 53. dakikada Lazar Markovic'ten geldi. Gaziantep FK'da Maxim, 45+2. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.
İstanbul ekibinde Omeruo, 90+4. dakikada direkt kırmızı kart gördü
Kasımpaşa, bu galibiyetle puanını 21'e yükseltti. Gaziantep FK ise 15 puanda kaldı.