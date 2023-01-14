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"Haliç Derbisi" yarın

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük, yarın saat 16.00'da Haliç derbisinde karşı karşıya gelecek. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İl Güvenlik Kurulu kararıyla, bu sezon iki takımın karşılaşmalarında deplasman takımının taraftarları yer almayacak.

Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa, Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda yarın saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek. Maç beINSPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Son maçında Beşiktaş karşısında 2-1 mağlup olan Kasımpaşa, teknik direktör Selçuk İnan önderliğinde çıktığı 5 resmi maçta 1 galibiyet alırken, 4 karşılaşmadan ise yenilgiyle ayrıldı. 17 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi alan lacivert-beyazlılar, 18 puanla 14. sırada yer alıyor

Ligde son 3 maçta topladığı 7 puanla düşme hattıyla arasındaki farkı açan ve 10. sıraya yükselen Fatih Karagümrük ise geride kalan 17 haftada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgiyle hanesine 20 puan yazdırdı.

Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest ve Hadergjonaj’ın yanı sıra sarı kart cezalısı Petretta ve Fall forma giyemeyecek.

Fatih Karagümrük’te de Emir Tintiş, Efecan Mızrakçı ve Efe Tatlı sakat olan isimler.

  • Ayrıca bu sezon ligde kaydettiği 10 golle, kırmızı-siyahlı ekibin en golcü ismi olan Diagne de sarı kart cezalısı.

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