Spor Maç Sonucu | Kasımpaşa - Galatasaray 2-3
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Maç Sonucu | Kasımpaşa - Galatasaray: 2-3

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasımpaşa-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?
Kerem ve Gomis'in gol sevinci

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 yendi. Galatasaray'ın gollerini 21. dakikada Bafetimbi Gomis ile 50 ve 69. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini ise 16. dakikada Stephane Bahoken ve 90. dakikada Sadık Çiftpınar attı.

Yeni transferlerden 3'ü kulübede

Galatasaray'ın transfer sezonunun son gününde kadrosuna kattığı 5 oyuncudan 3'ü maç kadrosuna alındı. Sarı-kırmızılılar, 8 Eylül'de kapanan birinci transfer ve tescil döneminin son saatlerinde Mauro Icardi, Yusuf Demir, Juan Mata, Mathias Ross ve Milot Rashica'yı kadrosuna kattı. Kasımpaşa müsabakasında bu oyunculardan Yusuf Demir, Mathias Ross ve Milot Rashica, kadroya girebildi. Antrenman eksikliği olan Mauro Icardi ile Juan Mata haricinde 21 kişilik müsabaka kadrosuna yazılmadı. İki futbolcu, karşılaşmayı tribünden izledi. Icardi'ye çocukları da eşlik etti.

Kasımpaşa'da tek değişiklik

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, ligde son yaptıkları Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Lacivert-beyazlı ekip, Galatasaray müsabakasına Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Daniel Graovac, Sadık Çiftpınar, Ahmed Mortadha Ben Ouanes, Mickael Tirpan, Mamadou Fall, Haris Hajradinovic, Valentin Eysseric, Bersant Celina, Stephane Bahoken 11'i ile başladı.

Ev sahibi takımda Erdem Canpolat, Jeffrey Kevin Van Homoet, Tunay Torun, Yunus Mallı, Ahmet Emin Engin, Mehmet Feyzi Yıldırım, Aytaç Kara, Berat Kalkan, Turgay Gemicibaşı ile Ali Sühan Demiral yedek bekledi. Şenol Can, geçen hafta 2-0 kazandıkları Antalyaspor mücadelesinde 11'de oynayan Turgay'ı yedeğe çekerken yerine yeni transfer Tirpan'ı sahaya sürdü.

Taraftarlardan büyük ilgi

Galatasaray taraftarı, deplasmandaki karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılılar, müsabaka için kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu. Taraftarlar, maç öncesi ve sırasında özellikle yeni transferler olmak üzere tüm oyuncularına tezahüratlarla destek verdi. Ev sahibi takım tribününde ise boşluklar dikkat çekti.
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