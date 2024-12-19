Kasımpaşa kupada U19 takımıyla turladı

Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıklayan ancak daha sonra bu kararından vazgeçen Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada U19 takımıyla çıktığı maçta Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.





Maça hızlı başlayan Kasımpaşa, 8'inci dakikada Sarp Yavrucu'nun asistinde, 18 yaşındaki genç Emirhan Yiğit'in golüyle öne geçti: 1-0. Başkent ekibi, rakibine büyük baskı kurmasına rağmen gol bulamadı ve kupaya 5'inci eleme turunda veda etti.





Katılmama kararı almıştı

Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılmayacağına dair daha önce açıklama yapmış olmasına rağmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yapılan görüşmeler sonrasında katılma kararı almıştı. Bu karar sonrası U19 takımıyla sahaya çıkan Kasımpaşa, başkent ekibini evinde yenerek bir üst tura çıktı.















