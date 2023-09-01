Süper Lig'in 4.haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Trabzonspor, 15. dakikada Enis Destan, 28 ve 64. dakikalarda Enis Bardhi, 45. dakikada Filip Benkovic ve 82. dakikada Göktan Gürpüz'ün attığı golle karşılaşmayı 5-1 kazandı.