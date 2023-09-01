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Spor

ÖZET | Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-5

Süper Lig'in 4.haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti. Kasımpaşa-Trabzonspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

22:56 . 1/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kasımpaşa-Trabzonspor

Kasımpaşa-Trabzonspor

Süper Lig'in 4.haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Trabzonspor, 15. dakikada Enis Destan, 28 ve 64. dakikalarda Enis Bardhi, 45. dakikada Filip Benkovic ve 82. dakikada Göktan Gürpüz'ün attığı golle karşılaşmayı 5-1 kazandı.


Kasımpaşa'nın tek golünü 85. dakikada Claudio Winck kaydetti.


Ligde üst üste iki maçını kaybeden bordo mavililer bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı. Trabzonspor ligin açılış maçında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etmişti.


Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Kasımpaşa 5 puanda kaldı.

Kasımpaşa-Trabzonspor maç özeti

3. dakikada Hajradinovic’in ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Ben Ouannes bekletmeden içeriye çevirdi. Erdem’in kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

GOL

15. dakikada sol taraftan Larsen’in ortasında ceza sahası içinde defanstan seken top Visca’da kaldı. Visca’nın ortasında kale önünde iyi yükselen Enis Destan’ın kafa vuruşunda direğe de çarpan top ağlarla buluştu. Maçın hakemi Erkan Özdamar, önce ofsayt kararı verdi ardından VAR incelemesiyle gol geçerli sayıldı. 0-1

GOL

28. dakikada sağ tarafta topla buluşan Visca, pasını ceza yayı yakınındaki Abdülkadir Ömür’e aktardı. Abdülkadir’in pasında Bardhi, ceza yayından bekletmeden uzak direğe yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

GOL

45+4. dakikada sol taraftan Abdülkadir Ömür’ün kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Benkovic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

55. dakikada sol taraftan Aytaç Kara’nın pasında topla buluşan Mamodu Fall, meşin yuvarlağı sürerek ceza sahası içine girdi. Fall’un ceza sahası içinde sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yandan dışarıya çıktı.

GOL

64. dakikada sağ tarafta son çizgi yakınında Duhan’dan topu kapan Teklic’in pasında Abdülkadir Ömür’ün ceza sahası içi sağ tarafından uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırdığı top ceza sahası içi sol tarafında Enis Bardhi’nin önünde kaldı. Bardhi’nin sert şutu ağlarla buluştu. 0-4

80. dakikada orta alanda Mamadou Fall’ın sol tarafa pasında topla buluşan Gomis, topu sürerek ceza sahasına girdi. Gomis’in ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta top üstten dışarıya çıktı.

GOL

82. dakikada sol tarafta Hajradinovic’ten topu kapan Fountas’ın ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Göktan Gürpüz’ün dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-5

GOL

85. dakikada Yasin Özcan’ın sol taraftan pasında ceza sahası içinde Ali Sühan Demirel’in şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topa Claudio Winck’in vuruşunda top ağlara gitti. 1-5




#Süper Lig
#Kasımpaşa
#Trabzonspor
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