Spor Kasımpaşalı Thelin performansıyla milli takıma göz kırptı
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Kasımpaşalı Thelin performansıyla milli takıma göz kırptı

İsveç Teknik Direktörü Andersson, "Kısa bir dönemde İstanbul'da Thelin 6 gol attı. Bu ciddi bir rakam. Her maçta da oynamasını olumlu buluyorum. Kendisini yakından takip ediyoruz ve önümüzdeki dönemlerde faydalanmayı düşünüyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Bonservisi Anderlecht'te bulunan Thelin, Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyiyor.
Bonservisi Anderlecht'te bulunan Thelin, Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyiyor.

İsveç Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, Kasımpaşa'nın İsveçli forveti Isaac Kiese Thelin'in 'çok formda' olmasına rağmen bu dönem milli takıma çağırmadıklarını ancak İstanbul'daki maçlarını bir ekiple takip ettiklerini söyledi.

İsveç Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, başkent Stockholm’deki Friends Arena'da düzenlediği dijital basın toplantısında, 25 Mart'ta Gürcistan, 28 Mart'ta ise deplasmanda Kosova ile oynanacak maçların 26 kişilik aday kadrosunu duyurdu.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda mücadele edecek İsveç Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna Thelin çağrılmadı.

Andersson yaptığı açıklamada Thelin'in İstanbul'daki maçlarını bir ekiple takip ettiklerini ifade ederek "Kısa bir dönemde İstanbul'da Thelin 6 gol attı. Bu ciddi bir rakam. Her maçta da oynamasını olumlu buluyorum. Kendisini yakından takip ediyoruz ve önümüzdeki dönemlerde faydalanmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Thelin 29 kez İsveç Milli Takımı formasını giymişti.

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