Emre Belözoğlu’ndan Avrupa sözleri: "Şu an gerçekçi gelmiyor"

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Samsunspor'u 4-1 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. 46 yaşındaki teknik adam, taraftarların Avrupa kupalarıyla ilgili tezahüratlarına ilişkin, "Bugün geldiğimiz noktada Avrupa hedefi koymak çok gerçekçi gelmiyor. Hedefim, bir gün bu kulübün Avrupa kupalarına düzenli olarak katılan ve bu doğrultuda mücadele eden bir takım hâline gelmesi" ifadelerini kullandı.