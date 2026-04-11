Kayserispor - Fenerbahçe maçı canlı skor canlı sonuç
19:15, 11/04/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Kayserispor - Fenerbahçe canlı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Kayserispor - Fenerbahçe canlı izleme linki ve beIN Sports 1 canlı yayın ekranı haberimizde.
Süper Lig’in 29. haftasında Kayserispor ve Fenerbahçe bu akşam saat 20.00’de RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
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Başlıklar :KayserisporFenerbahçeSüper Lig