Kayserispor'dan orta sahaya takviye

Kayserispor, yeni sezon öncesi ilk dış transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, son olarak Adana Demirspor forması giyen orta saha oyuncusu İzzet Çelik ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Kayseri temsilcisi, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu bonservissiz olarak kadrosuna dahil etti.