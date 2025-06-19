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Kayserispor'dan orta sahaya takviye

Kayserispor'dan orta sahaya takviye

10:4219/06/2025, Perşembe
IHA
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İzzet Çelik, 2024-2025 sezonunda Adana Demirspor forması ile Süper Lig'de 25 maça çıktı.
İzzet Çelik, 2024-2025 sezonunda Adana Demirspor forması ile Süper Lig'de 25 maça çıktı.

Kayserispor, son olarak Adana Demirspor’da forma giyen İzzet Çelik ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Kayserispor, yeni sezon öncesi ilk dış transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, son olarak Adana Demirspor forması giyen orta saha oyuncusu İzzet Çelik ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Kayseri temsilcisi, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu bonservissiz olarak kadrosuna dahil etti.


Başarılı futbolcu, ilerleyen günlerde Kayseri’ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

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