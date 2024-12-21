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Kayserispor'da Galatasaray maçında 4 eksik

Kayserispor'da Galatasaray maçında 4 eksik

14:5921/12/2024, Cumartesi
AA
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Kayserispor'un Antalyaspor maçındaki 11'i
Kayserispor'un Antalyaspor maçındaki 11'i

Kayserispor, Süper Lig'de yarın lider Galatasaray'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takımda Bilal Bayazit, Majid Hosseini, Arif Kocaman ve Carlos Mane bu zorlu maçta takımlarını yalnız bırakacak.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın lider Galatasaray'ı konuk edecek. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.


Ligde 15 puanı bulunan Kayserispor 16. sırada yer alırken, Galatasaray ise 41 puanla zirvede bulunuyor.


Kayserispor'da sakatlıkları süren kaleci Bilal Bayazit, Majid Hosseini, Arif Kocaman ve Carlos Mane yarınki maçta forma giyemeyecek.






#Süper Lig
#Kayserispor
#Galatasaray

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