Kemer-Kalkan etabında zafer Grosso'nun

167,4 kilometrelik bu zorlu parkur, Akdeniz’in büyüleyici kıyıları boyunca uzanarak bisikletçilere hem fiziksel hem de stratejik anlamda önemli bir sınav sundu.





Zorlu parkur ve taktiksel mücadele





Kemer Olbia Parkı’ndan saat 12.00’de başlayan etap, sprinterler ve tırmanışçılar için çeşitli fırsatlar barındırdı. Dar kıyı yolları, sert yokuşlar ve teknik inişlerle dolu parkur, pelotonun sık sık bölünmesine neden oldu. Yarışın ilk yarısında oluşan kaçış grupları, peloton tarafından kontrollü bir şekilde takip edildi.





Sprint kapısı ve prim mücadelesi





Etabın 43,6’ncı kilometresinde yer alan sprint prim kapısında, sprinterler arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Bu noktada elde edilen puanlar, yeşil mayo klasmanında önemli değişikliklere yol açtı.





Finişte zafer del Grosso’nun





Kalkan’da sona eren etapta, son kilometrelerde yaşanan ataklar ve sprint mücadelesi, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Alpecine Deceuninck takımı sporcusu Tibor del Grosso 3.58:40’lık derecesiyle finiş çizgisini ilk geçen bisikletçi oldu ve bu zaferiyle genel klasmanda önemli bir avantaj elde etti. Yarışın ikincisi Team Polti Visimalta’dan Giovanni Lonardi olurken üçüncülük kürsüsüne Tietama Rockets’ten Lander Loockx çıktı.









Genel klasman ve mayolar





İlk etabı kazanan Alpecin-Deceuninck takımından Simon Dehairs, turkuaz mayoyu giydi İkinci etap sonunda bu prestijli mayo etap galibi del Grosso’ya geçti. Yeşil mayo, sprint kapılarında en fazla puanı toplayan Jön İgaza Aberasturi’ye verilirken, kırmızı mayo dağların kralı klasmanında lider olan Vinzent Dorn’a teslim edildi. Beyaz mayonun sahibi ise Bike Aid takımından Willem Jakobus Smit oldu.





Fethiye-Marmaris etabı nefes kesecek





Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun (TUR 2025) en zorlu ve en manzaralı etaplarından biri olan Fethiye-Marmaris etabı, 29 Nisan Salı günü saat 11.50’de Fethiye Marina’dan start alacak. 23 takımın katılımıyla koşulacak olan 175,9 kilometrelik bu etap, Akdeniz ile Ege’nin buluştuğu eşsiz doğa manzaraları eşliğinde sporcuları hem fiziksel hem de taktiksel olarak sınayacak.





Fethiye’den başlayan rota, Göcek, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz gibi doğal güzelliklerin içinden geçerek Marmaris’te sona erecek. Yarışçılar, Ölüdeniz’in turkuaz sularından İztuzu Plajı’nın altın kumsallarına, Kelebekler Vadisi’nden tarihi Dalyan bölgesine kadar birçok doğa ve kültür zenginliğinin arasından pedal çevirecek.





Zorlu tırmanışlar ve süratli inişler





Etap, 32,4. kilometrede 3. kategori tırmanışla başlıyor ve yarış boyunca birçok stratejik noktada tırmanışlar ve sprint kapıları bulunuyor. 100,8. kilometredeki sprint kapısında klasman puanları için çekişme yaşanacak. 121,3. ve 138,8. kilometrelerdeki tırmanışlar ise genel klasmanda belirleyici olacak. Son tırmanış sonrası yapılacak teknik inişin ardından Marmaris Atatürk Caddesi’nde, deniz kenarında heyecan dolu bir sprint finişi izlenecek.









Manzara şöleni ve taktik savaşı





Fethiye-Marmaris etabı, sadece zorlu parkuruyla değil, aynı zamanda doğayla iç içe güzergâhıyla da öne çıkıyor. Sporcular, yemyeşil orman yolları, dağ etekleri ve masmavi koylar arasında kıyasıya mücadele edecek. Etap, tırmanışçıların, sprinterlerin ve kaçış gruplarının sahneye çıkacağı dinamik yapısıyla büyük çekişmeye sahne olacak.







