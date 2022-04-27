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Spor Kerem Aktürkoğlu Galatasaraya nefes aldırdı
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Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a nefes aldırdı

Bu sezon 3 kulvarda da hedeflerinden uzak kalan Galatasaray’ı umutlandıran tek şey Kerem Aktürkoğlu’nun başarılı performansı oldu. Takımı adına 9 gol atan genç oyuncu, sarı-kırmızılıların kazandığı 15 puana direkt katkı yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kerem Aktürkoğlu Galatasaraya nefes aldırdı
Transfermarkt verilerine göre Kerem'in güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

Galatasaray’da bu sezon işler kötü gitse de, camianın gönlüne su serpen isim Kerem Aktürkoğlu oldu. Sportif olarak neredeyse dibe vuran Galatasaray’da 3 kulvarda yaşanan hayal kırıklığı teknik direktör değişikliğine ve olağanüstü seçimle başkanlık değişikliğine kadar gitti.

Takımının en golcü oyuncusu

Ancak sahadaki arkadaşlarının aksine oynadığı futbolla ve skora verdiği katkıyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, kötü giden sezonda sarı-kırmızılılara nefes aldıran tek ismi oldu. Son olarak Altay ağlarını havalandıran 23 yaşındaki oyuncu, ligde 9 gole ulaştı ve takımın en golcü oyuncusu oldu. Kerem, 9 gol ve 3 asist ile bu sezon 47 puanın 15’ine direkt katkı yaptı. Milli futbolcu; ligde 33, Avrupa’da 14, Ziraat Türkiye Kupası’nda 1 ve milli takımda 10 olmak üzere toplamda 58 maça çıktı.

  • Kerem ayrıca, ligde 70 ve üzerinde şut çeken ve çalım atan tek isim olmasının yanı sıra, 45 üstünde şut pası veren de yegane futbolcu konumunda bulunuyor.

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