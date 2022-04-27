Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a nefes aldırdı

Galatasaray’da bu sezon işler kötü gitse de, camianın gönlüne su serpen isim Kerem Aktürkoğlu oldu. Sportif olarak neredeyse dibe vuran Galatasaray’da 3 kulvarda yaşanan hayal kırıklığı teknik direktör değişikliğine ve olağanüstü seçimle başkanlık değişikliğine kadar gitti.

Takımının en golcü oyuncusu

Ancak sahadaki arkadaşlarının aksine oynadığı futbolla ve skora verdiği katkıyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, kötü giden sezonda sarı-kırmızılılara nefes aldıran tek ismi oldu. Son olarak Altay ağlarını havalandıran 23 yaşındaki oyuncu, ligde 9 gole ulaştı ve takımın en golcü oyuncusu oldu. Kerem, 9 gol ve 3 asist ile bu sezon 47 puanın 15’ine direkt katkı yaptı. Milli futbolcu; ligde 33, Avrupa’da 14, Ziraat Türkiye Kupası’nda 1 ve milli takımda 10 olmak üzere toplamda 58 maça çıktı.

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Kerem ayrıca, ligde 70 ve üzerinde şut çeken ve çalım atan tek isim olmasının yanı sıra, 45 üstünde şut pası veren de yegane futbolcu konumunda bulunuyor.

SPOR Galatasaraylı futbolcuyu izlemeye gelen scoutlar atılan gollerden sonra etkilendi