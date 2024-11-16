Kerem Aktürkoğlu: 'Halkımızdan özür diliyorum'

"Kayseri taraftarına teşekkür ederiz. Bu ortama yakışır bir galibiyet armağan etmek istiyorduk. Son dakikada buna yaklaştık. Kaçırdığım penaltıdan dolayı galibiyetle ayrılamadık. Hak ettiğimiz A Ligi'ne çıkamadık. Halkımızdan özür diliyorum."

"Her maça galibiyet almak için çıkıyoruz. Bundan önce de böyleydi, Karadağ maçında da böyle olacak. Tekrardan kaçırdığım penaltıdan dolayı özür diliyorum herkesten."