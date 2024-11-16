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Kerem Aktürkoğlu: 'Halkımızdan özür diliyorum'

Kerem Aktürkoğlu: 'Halkımızdan özür diliyorum'

Haber Merkezi
22:2716/11/2024, السبت
Yeni Şafak
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Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu

A Milli Futbol Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile oynadığı karşılaşma 0-0 sona erdi. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu, kaçırdığı penaltı nedeniyle özür diledi.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında Kayseri'de Galler'i konuk etti. Mücadelede gol sesi çıkmazken, milliler, UEFA Uluslar A Ligi’ne yükselme şansını Karadağ’a bıraktı.


Karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu, son dakikalarda kaçırdığı penaltı nedeniyle taraftarlardan özür diledi. Kerem'in açıklamaları şu şekilde:


"Galibiyet istiyorduk"

"Kayseri taraftarına teşekkür ederiz. Bu ortama yakışır bir galibiyet armağan etmek istiyorduk. Son dakikada buna yaklaştık. Kaçırdığım penaltıdan dolayı galibiyetle ayrılamadık. Hak ettiğimiz A Ligi'ne çıkamadık. Halkımızdan özür diliyorum."


"Özür dilerim herkesten"

"Her maça galibiyet almak için çıkıyoruz. Bundan önce de böyleydi, Karadağ maçında da böyle olacak. Tekrardan kaçırdığım penaltıdan dolayı özür diliyorum herkesten."



#Kerem Aktürkoğlu
#A Milli Takım
#Galler

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