Kerem Aktürkoğlu: 'Halkımızdan özür diliyorum'

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında Kayseri'de Galler'i konuk etti. Mücadelede gol sesi çıkmazken, milliler, UEFA Uluslar A Ligi’ne yükselme şansını Karadağ’a bıraktı.
Karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu, son dakikalarda kaçırdığı penaltı nedeniyle taraftarlardan özür diledi. Kerem'in açıklamaları şu şekilde:
"Kayseri taraftarına teşekkür ederiz. Bu ortama yakışır bir galibiyet armağan etmek istiyorduk. Son dakikada buna yaklaştık. Kaçırdığım penaltıdan dolayı galibiyetle ayrılamadık. Hak ettiğimiz A Ligi'ne çıkamadık. Halkımızdan özür diliyorum."
"Her maça galibiyet almak için çıkıyoruz. Bundan önce de böyleydi, Karadağ maçında da böyle olacak. Tekrardan kaçırdığım penaltıdan dolayı özür diliyorum herkesten."