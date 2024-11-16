A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında Kayseri'de Galler'i konuk etti. Mücadelede gol sesi çıkmazken, milliler, UEFA Uluslar A Ligi’ne yükselme şansını Karadağ’a bıraktı.





Namağlup Türkiye

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup’ta yoluna namağlup devam ediyor. Grubun ilk maçında deplasmanda Galler ile golsüz berabere kalan milliler, daha sonra İzlanda’yı 2 maçta ve Karadağ’ı iç sahada mağlup etmeyi başarmıştı. Milli Takımımız, Galler ile de Kayseri’de 0-0 berabere kaldı. Grupta 11 puanla lider durumda bulunan milliler, UEFA Uluslar A Ligi’ne yükselme şansını da Karadağ’a bıraktı. Galler’i mağlup edebilseydik, Karadağ deplasmanına formalite icabı gidecektik.













🇹🇷 Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takımımızın formasını en çok giyen 6. futbolcu oldu. pic.twitter.com/8nDOahh3Ud — SPOR (@yenisafakspor) November 16, 2024





Türkiye-Galler maç özeti

1' Hakem Juan Martinez Munuera maçın ilk düdüğünü çaldı ve mücadeleye konuk ekip Galler başladı.

6' Yunus Akgün'ün pasında topla buluşan Arda Güler'in, ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye gönderdiği yerden şutu, kaleci Karl Darlow kurtardı.

14' Arda Güler'in kullandığı kornerde, Galler savunması topu uzaklaştırmayı başardı. Dönen topta Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından gelişine çektiği şut üstten auta gitti.

25' A Milli Takımımız Yunus Akgün ile gole yaklaştı. Milli oyuncumuzun sol kanattan ceza sahasında şut açısı arayıp sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda, son anda Joe Rodon kayarak müdahale etti.

27' Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda, savunmadan seken top kornere çıktı.

32' Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında topla buluşan Yunus Akgün, karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçemedi.

38' Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı. Millilerimiz penaltı beklerken, karşılaşmanın hakemi mücadeleyi devam ettirdi.

45+5' Galler'de Wilson'un ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyuna alanına döndü.





İlk yarı 0-0 sona erdi.





51' Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından kaleye gönderdiği yarım vole vuruşunda top yandan auta gitti.

65' Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Orkun Kökçü'nün şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

77' Arda Güler'in ceza sahası sol çaprazdan kaleye gönderdiği şut üstten dışarı gitti.

80' Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.

89' Yunus Akgün'ün düşürülmesi sonrası kazanılan penaltı atışını kullanan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı





Mücadele 0-0 sona erdi.

























Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma düştü

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü maçında Kayseri’de Galler’i konuk etti. Ay-yıldızlılarda, 5 isim Galler maçına sarı kart ceza sınırında çıktı. Mücadelenin ikinci yarısında yaşanan bir faul pozisyonunun ardından hakeme itirazlarda bulunan Abdülkerim Bardakcı, sarı kart gördü. Bu sarı kart ile gruplardaki ikinci sarı kartını gören tecrübeli savunmacı, cezalı duruma düştü. Abdülkerim, 19 Kasım Salı günü deplasmanda oynanacak Karadağ karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.





Barış Alper Yılmaz, kameramana fake attı;









Türkiye-Galler maç özeti izle









İlk kez kadroda

Ay-yıldızlı ekipte ilk kez aday kadroda yer alan Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen Doğucan Haspolat maç kadrosuna da girdi. Yedekler arasında yer alan Haspolat, Montella'nın Galler mücadelesinde şans vermesi halinde ilk kez A Milli Takım forması giyecek.

































Futbolseverler 31 bin 856 kişilik stadyumu doldurdu





Kayseri, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'na 11 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yaptı. 31 bin 856 seyirci kapasiteli RHG Enertürk Enerji Stadı'nda, Kayseri'li futbolseverler kendilerine ayrılan biletleri yarım saat içinde tüketti. Stadyumdaki tüm futbolseverlere Türk bayrağı dağıtıldı. Taraftarlar, A Milli Takım oyuncularını tek tek tribünlere davet ederek alkışladı. Tamamı dolan stadyumda bir grup Galler taraftarı da kendilerine ayrılan tribünde yerini aldı. Futbolseverler, stadyumda "Ceddin Deden" adlı mehter marşıyla coştu. Kayserililer, maraton tribününde dev Türk bayrağı açtı.





Sakatlıklar milli takımın peşini bırakmıyor

İtalyan teknik adamın aday kadroya çağırdığı Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Ahmet Kutucu ile Portekiz'in Porto kulübünde ilk kez milli davet alan Deniz Gül sakatlıkları dolayısıyla kadrodan çıkarıldı. Bu oyuncuların yerine İspanya'nın Getafe takımında forma giyen Bertuğ Yıldırım ile Ümit Milli Takımı aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan kadroya dahil edildi.































