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Hakan Çalhanoğlu ikinci yarıya devam edememişti: İlk açıklama geldi

Hakan Çalhanoğlu ikinci yarıya devam edememişti: İlk açıklama geldi

22:4116/11/2024, Cumartesi
G: 16/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Hakan Çalhanoğlu
Hakan Çalhanoğlu

A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Galler maçı sonrası konuştu. İkinci yarıya devam edemeyen yıldız orta saha, son durumunu açıkladı.

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar B Ligi 5. haftasında Galler ile 0-0 berabere kaldı.


Mücadelenin ardından ikinci yarının başında yerini İsmail Yüksek'e bırakan kaptan Hakan Çalhanoğlu, açıklamalarda bulundu.


Hakan Çalhanoğlu şöyle konuştu:
'Yarın bakacağız MR'da'

"Çok maç trafiği olduğu için dinlenme sürecim az oluyor. Sakatlığımdan 2 hafta sonra döndüm. Yine aynı yerim ağrıdı, batmaya başladı. Risk almak istemedim, yarın bakacağız MR'da. Tam hazır değilim."

'Çok sıkıştırdık ama olmadı'

"Futbolda böyle şeyler oluyor ama iyi oynadığımızı düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda iyi oynadık, onları çok sıkıştırdık ama olmadı. Yolumuza bakmamız gerekiyor."

'Arkasında dağ gibi ailesi var'

"Kerem'i çok iyi anlayabiliyorum. Penaltılar kaçabilir, bizi onu motive etmeye çalıştık. Şimdi toplantıda da söyledim, arkasında dağ gibi ailesi var. Penaltılar her zaman yüzde 50-50'dir. Hiç sorun yok, önümüze bakacağız."



#Hakan Çalhanoğlu
#Türkiye
#Galler

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