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A Milli Takım'da sakatlık: Galler maçına devam edemedi

A Milli Takım'da sakatlık: Galler maçına devam edemedi

21:5216/11/2024, Cumartesi
G: 16/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Türkiye

Türkiye, Uluslar B Ligi 5. hafta karşılaşmasında Galler ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım'da karşılaşmanın 75. dakikasında sakatlanan Eren Elmalı maça devam edemedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 5. hafta karşılaşmasında Galler ile karşı karşıya geldi.


Müsabakanın 75. dakikasında takımımızda beklenmedik bir sakatlık yaşandı.


Eren Elmalı, sol kanattan gelişen atakta içeri çevirdiği topun ardından arka adelesinde ağrı hissetti.

Sakatlanan 24 yaşındaki futbolcunun yerine oyuna Zeki Çelik dahil oldu.





#Türkiye
#Galler
#Eren Elmalı
#Sakatlık

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