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Vincenzo Montella: 'Oyuncularımla gurur duyuyorum'

Vincenzo Montella: 'Oyuncularımla gurur duyuyorum'

Haber Merkezi
22:4416/11/2024, Cumartesi
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Vincenzo Montella
Vincenzo Montella

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında Galler ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte milliler, A Ligi’ne yükselme şansını da Karadağ deplasmanına bırakmış oldu. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, oyunu domine ettiklerini ve oyuncularla gurur duyduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında Kayseri'de Galler'i konuk etti. Mücadelede gol sesi çıkmazken, milliler, UEFA Uluslar A Ligi’ne yükselme şansını Karadağ’a bıraktı. Karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi. Montella'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:


"Oyunu domine ettik"

"Futbolcularımızı tebrik etmek istiyorum. Maalesef beraberlikle bitirdik ama bir sonraki maçla birlikte istediğimiz sonuçlara ulaşmak istiyoruz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Maçı başından sonuna kadar domine ettik, çok fırsat bulduk, çok az şans verdik ama olmadı."


"Oyuncularımla gurur duyuyorum"

"Evimizde oynadığımız, bir sürü fırsat kaçırdığımız ve berabere kaldığımız maçtan sonra soyunma odasına girdiğinizde herkesi üzgün görüyorsunuz. Bu üzüntüyü görünce daha çok gururlanıyorum çünkü Türk Bayrağımızı hemen yüreğimizde hissederek sahaya çıkıyoruz. Bu bilinçle sahaya çıkıyoruz. Bu yüzden daha çok gurur duyuyorum futbolcularımla."


"Elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

"Modern futbol bu şekilde, herhangi bir bahaneye yer açmaya gerek yok. Sakatlıklar oluyor. Elimizdeki oyuncularla en iyisini yapacağız. Böyle bir tempoda ve yoğun tempoda bunlar normal, elimizden gelenin en iyisini yapacağız."






#Vincenzo Montella
#Türkiye
#Galler

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