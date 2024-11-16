Türkiye - Galler maçında skandal karar: İspanyol hakem uyudu!

A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 5. hafta karşılaşmasında Galler ile karşı karşıya geldi.

Galler kaptanı Ben Davies, ikili mücadele sırasında Kerem Aktürkoğlu'nun aşil tendonuna bastı. Yaşananların ardından futbolcularımız yoğun itirazlarda bulunsa da İspanyol hakem Juan Martinez, VAR'ı dinlemeyi tenezzül bile etmeden karşılaşmayı devam ettirdi.