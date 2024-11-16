Türkiye - Galler maçında skandal karar: İspanyol hakem uyudu!

A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 5. hafta karşılaşmasında Galler ile karşı karşıya geldi.
Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 37. dakikasında milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içerisinde aldığı sert darbenin ardından yerde kaldı.
Galler kaptanı Ben Davies, ikili mücadele sırasında Kerem Aktürkoğlu'nun aşil tendonuna bastı. Yaşananların ardından futbolcularımız yoğun itirazlarda bulunsa da İspanyol hakem Juan Martinez, VAR'ı dinlemeyi tenezzül bile etmeden karşılaşmayı devam ettirdi.
İlk yarının sona ermesinin ardından eski milli futbolcu ve teknik direktör Burak Yılmaz, pozisyonu değerlendirdi. Yılmaz, "Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyonu %100 penaltı. Aksi ihtimal yok. VAR'dan da müdahale gelmedi. Enteresan." ifadelerini kullandı.