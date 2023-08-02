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Spor

Kerem Demirbay İstanbul'da

Galatasaray'ın görüşmelere başladığı 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, İstanbul'a geldi.

09:24 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kerem Demirbay

Kerem Demirbay

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kerem Demirbay'ı İstanbul'a getirdi


Kerem Demirbay'ın ilk açıklamaları:

"Burada olduğum için çok mutluyum. Küçüklüğümden beri hayal ettiğim şey nasip oldu. Ben Almanya'da çok uzun süre futbol oynadım ama böyle bir atmosfer yoktu. Taraftarlarımıza selamlarımı iletiyorum"


Daha sonra havaalanından ayrılan 30 yaşındaki futbolcu, konaklayacağı otele doğru hareket etti.


Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen formasıyla 36 maça çıkıp 5 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı.




#Galatasaray
#Kerem Demirbay
#Süper Lig
#İstanbul
39 dakika önce
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