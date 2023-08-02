Kerem Demirbay İstanbul'da

Kerem Demirbay
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kerem Demirbay'ı İstanbul'a getirdi
"Burada olduğum için çok mutluyum. Küçüklüğümden beri hayal ettiğim şey nasip oldu. Ben Almanya'da çok uzun süre futbol oynadım ama böyle bir atmosfer yoktu. Taraftarlarımıza selamlarımı iletiyorum"
Daha sonra havaalanından ayrılan 30 yaşındaki futbolcu, konaklayacağı otele doğru hareket etti.
Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen formasıyla 36 maça çıkıp 5 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı.