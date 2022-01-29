Konan için resmi açıklama: Fenerbahçe ile anlaştık

Fenerbahçe’nin sol bek transferi için listesinin ilk sırasında yer alan Ghislain Konan için formasını giydiği Fransız Kulübü Reims’in başkanı Jan Pierre Jaillot’tan beklenen açıklama geldi.

Jaillot, “Konan için Fenerbahçe ile anlaştık. Yapılan teklifi son derece tatmin edici bulduk. Oyuncu ile Fenerbahçe arasında da anlaşma sağlanması gerekiyor” diye konuştu.

2018 yılında 4 milyon euro bonservis bedeliyle Vitoria Guimaraes'ten Reims'e transfer olan Konan, Fransız ekibiyle çıktığı 88 maçta 3 gol atarken 5 de asist kaydetti.

26 yaşındaki futbolcu, Fildişi Sahili Milli Takımı formasını da 13 kez giydi.

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