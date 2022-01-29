Spor Konan için resmi açıklama Fenerbahçe ile anlaştık
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Konan için resmi açıklama: Fenerbahçe ile anlaştık

Reims Kulübü Başkanı Jaillot, Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Konan için yaptığı teklifi kabul ettiklerini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konan için resmi açıklama: Fenerbahçe ile anlaştık
Ghislain Konan'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Fenerbahçe’nin sol bek transferi için listesinin ilk sırasında yer alan Ghislain Konan için formasını giydiği Fransız Kulübü Reims’in başkanı Jan Pierre Jaillot’tan beklenen açıklama geldi.

Jaillot, “Konan için Fenerbahçe ile anlaştık. Yapılan teklifi son derece tatmin edici bulduk. Oyuncu ile Fenerbahçe arasında da anlaşma sağlanması gerekiyor” diye konuştu.

2018 yılında 4 milyon euro bonservis bedeliyle Vitoria Guimaraes'ten Reims'e transfer olan Konan, Fransız ekibiyle çıktığı 88 maçta 3 gol atarken 5 de asist kaydetti.

26 yaşındaki futbolcu, Fildişi Sahili Milli Takımı formasını da 13 kez giydi.

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Konan Ghislain (@konan_ghislain_3)'in paylaştığı bir gönderi

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