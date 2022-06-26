Konyaspor Kahraman Demirtaş’ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Abdülkerim Bardakçı’nın Galatasaray ile anlaşmasının ardından boşalan stoper mevkisine Kahraman Demirtaş’ı transfer ederek takviye yaptı.
Konya Büyükşehir Stadyumu’nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde Kahraman Demirtaş kendisini 2+1 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
- Bedavaya alındı
- Belçika takımlarından RCS Verviers alt yapısında yetişen Kahraman, Süper Lig’de son olarak Göztepe forması giydi. Bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen Kahraman Demirtaş, 2021-2022 sezonunda 23’ü Süper Lig, 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 26 maçta forma giydi ve 1 gol attı.
✍️ Kahraman Demirtaş, Konyaspor’umuzda!
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✍️ Kahraman Demirtaş, Konyaspor’umuzda!