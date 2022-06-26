Konyaspor Kahraman Demirtaş’ı transfer etti Konyaspor, Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray'a transfer olmasının ardından bu bölgede oluşan eksiği Kahraman Demirtaş ile tamamladı. Yeşil-beyazlılar 28 yaşındaki stoper ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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