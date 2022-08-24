Trabzonspor Kopenhag maçının hakemi Danny Makkelie kimdir, nerelidir ve asıl mesleği nedir?

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk devresi 0-0 eşitlikle sona erdi fakat kritik maçın hakemi Danny Makkelie, verdiği kararlarla ilk yarının önüne geçti. İşte Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin asıl mesleği ve hayatı...
Trabzonspor'un Kopenhag ile oynadığı maçı yöneten Hollanda Futbol Federasyonu'na bağlı hakem Danny Makkelie, maç içerisinde verdiği kararlarla bordo-mavili taraftarların tepkisini çekti.
Makkelie, Kopenhag'ın kalecisi Ryan'ın, fazla fazla vakit geçirmesine rağmen hiçbir şekilde uyarmadı ve sarı kartını çıkarmadı. 39 yaşındaki hakem, Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonda ise tereddütsüz bir şekilde 'devam' kararı verdi.
Danny Makkelie kimdir, nerelidir ve asıl mesleği nedir?
Danny Makkelie 28 Ocak 1983 yılında Willemstad, Curaçao'da dünyaya geldi. Hollandalı hakem Danny Makkelie 39 yaşındadır. 2012 yılında UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası finalini yöneten Danny Makkelie 2011'de FIFA kokartı takmıştır. Danny Makkelie bu görevinin dışında Hollanda polis teşkilatında çalışmaktadır.