Trabzonspor Kopenhag maçının hakemi Danny Makkelie kimdir, nerelidir ve asıl mesleği nedir?

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Bakan Soylu Filistinli mevkidaşı ile görüştü: Filistin'e yapacağımız her katkı bizim için onur kaynağı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Filistin İçişleri Bakanı Ziyad Heb er-Rih ile bir araya geldi. Bakan Soylu, "Filistin'in özgür ve güçlü geleceğine yapacağımız her katkı bizler için şüphesiz bir onur kaynağı olacaktır." açıklamasında bulundu.