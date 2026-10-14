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Aston Villa - Fenerbahçe Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Aston Villa - Fenerbahçe Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

09:42, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 09:51, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Aston Villa - Fenerbahçe Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında bu akşam saat 22.00'de deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği maç TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerde Mert Müldür ile Oosterwolde sakatlıkları nedeniyle İngiliz ekibi karşısında forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin UEFA listesinde yer almayan Mert Hakan Yandaş da müsabaka kadrosunda yer alamayacak. Aston Villa - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11'ler haberimizde.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.


Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Villa Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı, Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.


Villa Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı, Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ile Jan Pozor yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.


Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ile Jan Pozor yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna 18 yıl sonra elemelerden katılan Fenerbahçe, ilk maçında sahasında İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı.


Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna 18 yıl sonra elemelerden katılan Fenerbahçe, ilk maçında sahasında İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

Aston Villa ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti.


Aston Villa ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe, 308. Avrupa maçına çıkacak

İngiltere'nin Aston Villa ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 308. karşılaşmasına çıkacak.


Fenerbahçe, 308. Avrupa maçına çıkacakİngiltere'nin Aston Villa ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 308. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 307 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 68 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 307 mücadelede rakip fileleri 418 kez havalandırdı, kalesinde 427 gol gördü.


Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 307 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 68 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 307 mücadelede rakip fileleri 418 kez havalandırdı, kalesinde 427 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde 42. maç

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda 42. müsabakasını oynayacak. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 41 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken 7 beraberlik, 23 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, rakip filelere 43 gol atarken kalesinde 71 gole engel olamadı.


Şampiyonlar Ligi'nde 42. maçFenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda 42. müsabakasını oynayacak. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 41 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken 7 beraberlik, 23 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, rakip filelere 43 gol atarken kalesinde 71 gole engel olamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde 7. sezon

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-97 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında grup aşamasında ter döktü.



Şampiyonlar Ligi'nde 7. sezonUEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-97 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında grup aşamasında ter döktü.

Sarı-lacivertliler, bu sezondan önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en büyük başarısını çeyrek final oynayarak gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, 2007-08 sezonunda Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde yarı finalin kapısından dönerken Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı.


Sarı-lacivertliler, bu sezondan önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en büyük başarısını çeyrek final oynayarak gerçekleştirdi.Fenerbahçe, 2007-08 sezonunda Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde yarı finalin kapısından dönerken Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı.

Söz konusu sezonda sarı-lacivertlileri eleyen İngiltere'nin Chelsea takımı, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna yarı finalden devam etti.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna bu sezon elemelerden katılan Fenerbahçe, toplamda 7. kez, 36 takımlı lig aşamasında ise ilk mücadelesini veriyor.

Söz konusu sezonda sarı-lacivertlileri eleyen İngiltere'nin Chelsea takımı, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna yarı finalden devam etti.Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna bu sezon elemelerden katılan Fenerbahçe, toplamda 7. kez, 36 takımlı lig aşamasında ise ilk mücadelesini veriyor.

FENERBAHÇE’DE KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe'de ise Mert Müldür ile Oosterwolde sakatlıkları nedeniyle İngiliz ekibi karşısında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerin UEFA listesinde yer almayan Mert Hakan Yandaş da müsabaka kadrosunda yer alamayacak.


FENERBAHÇE’DE KİMLER EKSİK?Fenerbahçe'de ise Mert Müldür ile Oosterwolde sakatlıkları nedeniyle İngiliz ekibi karşısında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerin UEFA listesinde yer almayan Mert Hakan Yandaş da müsabaka kadrosunda yer alamayacak.

ASTON VİLLA’DA KİMLER EKSİK?

Aston Villa'da tedavileri süren Maatsen, Onana ve Madjo ile takımın UEFA kadrosunda yer almayan Cisse, Fenerbahçe karşısında görev yapamayacak.


ASTON VİLLA’DA KİMLER EKSİK?Aston Villa'da tedavileri süren Maatsen, Onana ve Madjo ile takımın UEFA kadrosunda yer almayan Cisse, Fenerbahçe karşısında görev yapamayacak.

ASTON VİLLA - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

Aston Villa: Suzuki, Cash, Lindelöf, Torres, Ruggeri, Kamara, Gomes, McGinn, Buendia, Manzambi, Jackson


Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Muriqi


ASTON VİLLA - FENERBAHÇE MAÇ KADROSUMUHTEMEL 11’LERAston Villa: Suzuki, Cash, Lindelöf, Torres, Ruggeri, Kamara, Gomes, McGinn, Buendia, Manzambi, JacksonFenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Muriqi
Başlıklar :ASTON VİLLAFENERBAHÇEŞAMPİYONLAR LİGİ
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