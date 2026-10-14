Ahmet Çakar’dan Galatasaray-Barcelona maçı sonrası olay paylaşım: Tepkiler çığ gibi büyüdü

Gelen yorumlar üzerine Çakar, paylaşımını kaldırdı. Kullanıcılardan birinin, bu tür bir paylaşımın gereksiz olduğunu belirterek Çakar'ın mesleki kimliğine dikkat çektiği yorumuna eski hakemden yanıt geldi. Çakar, söz konusu yoruma “Çok haklısınız, paylaşımı siliyorum” ifadeleriyle karşılık verdi.