Ahmet Çakar’dan Galatasaray-Barcelona maçı sonrası olay paylaşım: Tepkiler çığ gibi büyüdü
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup olmasının ardından Ahmet Çakar'ın sosyal medya paylaşımı ortalığı karıştırdı. Ünlü yorumcu gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona'yı konuk eden Galatasaray, sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündeme geldi.
Çakar, oyuncu Coşkun Göğen'in Barcelona forması giymiş görüntüsünü “Bu kim?” ifadesiyle yayımladı. Paylaşım, sosyal medyada büyük tepki çekti.
Gelen yorumlar üzerine Çakar, paylaşımını kaldırdı. Kullanıcılardan birinin, bu tür bir paylaşımın gereksiz olduğunu belirterek Çakar'ın mesleki kimliğine dikkat çektiği yorumuna eski hakemden yanıt geldi. Çakar, söz konusu yoruma “Çok haklısınız, paylaşımı siliyorum” ifadeleriyle karşılık verdi.