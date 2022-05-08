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Küme düşme hattında final niteliğindeki maçta inanılmaz hata

1. Lig'de oynanan Kocaelispor-Altınordu maçında inanılmaz bir an yaşandı. Ev sahibi ekibin attığı golün ardından Altınordulu futbolcular hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi. Konuk ekibin oyuncuları yan hakemin bayrak kaldırdığını ve yenilen goldeki pozisyonun endirekt serbest vuruş olduğunu öne sürerken Ali Palabıyık, düdük çalmadığını ve oyunu devam ettirdiğini belirtti. Kocaelispor bu golle skoru 2-2'ye getirdi ve düşme hattında kritik bir 1 puanın sahibi oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Küme düşme hattında final niteliğindeki maçta inanılmaz hata
Altınordulu futbolcular yedikleri gol sonrasında hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.

Kocaelispor ile Altınordu arasında oynanan ve 2-2 biten maçta atılan son gol büyük tartışma çıkardı.

Altınordu Kalecisi Ali Emre Yanar'ın yan hakemin bayrağını kaldırmasının ardından endirekt serbest vuruş kullanacağını sanması Ege temsilcisine pahalıya patladı.

Ali Palabıyık'ın devam ettirdiği pozisyonda Kolovos, rakip takım kalecisinin hatasını affetmedi ve 2-2'lik eşitliği sağlayan golü attı.

İşte o anlar;

  • 1. Lig puan durumu
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