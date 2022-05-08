Küme düşme hattında final niteliğindeki maçta inanılmaz hata

Kocaelispor ile Altınordu arasında oynanan ve 2-2 biten maçta atılan son gol büyük tartışma çıkardı.
Altınordu Kalecisi Ali Emre Yanar'ın yan hakemin bayrağını kaldırmasının ardından endirekt serbest vuruş kullanacağını sanması Ege temsilcisine pahalıya patladı.
Ali Palabıyık'ın devam ettirdiği pozisyonda Kolovos, rakip takım kalecisinin hatasını affetmedi ve 2-2'lik eşitliği sağlayan golü attı.
İşte o anlar;
👀 Sahalarda ender görülen bir gol. #SporTotoBirinciLig
📌 Yardımcı hakem bayrağını kaldırdı.
📌 Ali Palabıyık, 'Gördüm, devam et.' dedi.
📌 Altınordu kalecisi Ali Emre, endirekt vuruş olduğunu düşündü
📌 Kolovos, bu hatayı affetmedi pic.twitter.com/ly3QfTSK7X
👀 Sahalarda ender görülen bir gol. #SporTotoBirinciLig
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