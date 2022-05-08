Küme düşme hattında final niteliğindeki maçta inanılmaz hata 1. Lig'de oynanan Kocaelispor-Altınordu maçında inanılmaz bir an yaşandı. Ev sahibi ekibin attığı golün ardından Altınordulu futbolcular hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi. Konuk ekibin oyuncuları yan hakemin bayrak kaldırdığını ve yenilen goldeki pozisyonun endirekt serbest vuruş olduğunu öne sürerken Ali Palabıyık, düdük çalmadığını ve oyunu devam ettirdiğini belirtti. Kocaelispor bu golle skoru 2-2'ye getirdi ve düşme hattında kritik bir 1 puanın sahibi oldu.

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