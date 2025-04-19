Kürekler Kumsaz Plajı'na indi

Sporcular 2 gün sürecek şampiyonada "akademi iki çifte kadınlar", "akademi tek çifte kadınlar", "akademi karışık iki çifte", "genç erkekler tek çifte", "genç erkekler iki çifte", "genç erkekler dört çifte", "genç kadın tek çifte", "genç kadın iki çifte", "genç kadın dört çifte", "açık karışık iki çifte", "açık karışık dört çifte", "açık kadınlar tek çifte", "açık kadınlar iki çifte", "açık erkekler iki çifte" ve "açık erkekler dört çifte" kategorilerinde yarışacak.