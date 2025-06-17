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Kütahyaspor'un adı değişti

Kütahyaspor'un adı değişti

11:5117/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
IHA
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Kütahyaspor’da Olağanüstü Genel Kurul
Kütahyaspor’da Olağanüstü Genel Kurul

TFF 3. Lig takımlarından Kütahyaspor’un yeni yönetim kurulu seçimleri için düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Kütahyaspor’un başkanlığına yeniden seçilen Osman Altınkaya seçildi.

Belediye Kütahyaspor Futbol Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, meclis üyeleri, delege üyeleri ve taraftarlarımızın katılımıyla Kütahya Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda önceki dönem yönetim kurulu, gelir-gider tablosu ve denetleme kurulu raporu delegeler tarafından ibra edildi. İbraların ardından tek listeyle seçime giren Osman Altınkaya, delegelerin oy birliğiyle Belediye Kütahyaspor’un yeniden başkan olarak seçildi.


Bu arada, Kütahyaspor’un gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda önemli bir karar alındı. 2019 yılında ismi "Belediye Kütahyaspor" olarak değiştirilen kulüp, delegelerin oy birliğiyle aldığı kararla yeniden "Kütahyaspor" ismini aldı.

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