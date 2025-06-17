Kütahyaspor'un adı değişti

Belediye Kütahyaspor Futbol Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, meclis üyeleri, delege üyeleri ve taraftarlarımızın katılımıyla Kütahya Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda önceki dönem yönetim kurulu, gelir-gider tablosu ve denetleme kurulu raporu delegeler tarafından ibra edildi. İbraların ardından tek listeyle seçime giren Osman Altınkaya, delegelerin oy birliğiyle Belediye Kütahyaspor’un yeniden başkan olarak seçildi.