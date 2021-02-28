Larin ve Aboubakar yıldızlarla yarışıyor

Beşiktaş'ın bu sezon ligde attığı 56 golün 26'sını Larin ile Aboubakar ikilisi kaydetti.

Beşiktaş, Cyle Larin ve Vincent Aboubakar iş birliğinin katkısıyla şampiyonluk yarışına devam ediyor. Sezon başında kadroya ilk yazılacak isimlerden biri olmayan Larin, teknik direktör Sergen Yalçın’ın oyun kurgusunda oldukça önemli bir futbolcu haline geldi. Attığı gollerle takımı sırtlayan Kanadalı oyuncu, kendisinden beklenenin çok üzerine çıkmış durumda.

Beşiktaş’taki ikinci dönemini geçiren Aboubakar da tıpkı ilk dönemindeki gibi siyah-beyazlılara büyük katkı sağlıyor. Larin-Aboubakar ikilisinin ortaya koyduğu katkı, her geçen hafta daha çok artıyor. Denizlispor karşısında da birer kez fileleri havalandıran Beşiktaş’ın muhteşem ikilisi, 13’er golle Süper Lig’de en fazla gol atan ikili haline geldi.

REKLAM

Larin ve Aboubakar, bu özellikleri ile Avrupa’nın yıldızları ile yarışıyor. Avrupa’nın 5 büyük liginde 3 farklı ikili, 13 ve üzeri gol kaydetti. İtalya Serie A ekibi Inter’de forma giyen Romelu Lukaku (17 gol) ve Lautaro Martinez (13 gol) toplamda 30 kez rakip fileleri havalandırdı. İngiltere Premier Lig’de Tottenham’ın adeta her şeyi olan Harry Kane ile Son Heung-Min, rakip filelere 13’er gol bırakırken, Beşiktaş’ın ikilisi Larin ve Aboubakar da 13’er gol atarak toplamda 26 kez fileleri havalandırdı.





SPOR Beşiktaş Denizlispor engelini rahat aştı ve zirveyle puanlarını eşitledi

Ersin zirveye yürüyor

REKLAM

Süper Lig’de Denizlispor maçında da kalesini gole kapatan Beşiktaş’ın kalecisi Ersin Destanoğlu, gol yemediği maç sayısında Avrupa’nın elit kalecileriyle yarışıyor. Ersin ile birlikte Antalyasporlu Ruud Boffin de listeye girdi.

Ederson (Manchester City): Brezilyalı kaleci, İngiltere Premier Lig’de 20 maçta gol yemedi.

Brezilyalı kaleci, İngiltere Premier Lig’de 20 maçta gol yemedi. Mike Maignan (Lille): Fransız file bekçisinin Ligue 1’de gol yemediği maç sayısı 14.

Fransız file bekçisinin Ligue 1’de gol yemediği maç sayısı 14. Damian Martinez (Aston Villa): Arjantinli kaleci, 12 maçta rakiplerine gol izmi vermedi.

Arjantinli kaleci, 12 maçta rakiplerine gol izmi vermedi. Benoit Costil (Bordeaux): 33 yaşındaki Fransız kaleci, 12 maçta kalesinde gol görmedi.

33 yaşındaki Fransız kaleci, 12 maçta kalesinde gol görmedi. Jan Oblak (Atletico Madrid): Slovenyalı kaleci 11 maçta gol yemedi.

Slovenyalı kaleci 11 maçta gol yemedi. Thibaut Courtois (Real Madrid): Belçikalı file bekçisi, 11 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Belçikalı file bekçisi, 11 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Peter Gulacsi (Leipzig): Tecrübeli Macar kaleci, 11 maç filelerinde gol görmedi.

Tecrübeli Macar kaleci, 11 maç filelerinde gol görmedi. Ersin Destanoğlu (Beşiktaş): Loris Karius’un gönderilmesinden sonra kaleyi devralan Ersin, Süper Lig’de gol yememe sayısını 10 maça çıkardı.

Loris Karius’un gönderilmesinden sonra kaleyi devralan Ersin, Süper Lig’de gol yememe sayısını 10 maça çıkardı. Ruud Boffin (Antalyaspor): Antalyaspor’un tecrübeli kalecisi de 11 kez kalesini gole kapattı.

Antalyaspor’un tecrübeli kalecisi de 11 kez kalesini gole kapattı. Bono (Sevilla): Kanadalı file bekçisi 10 maçta rakiplerine geçit vermedi.

Kanadalı file bekçisi 10 maçta rakiplerine geçit vermedi. Alex Remiro (Real Sociedad): İspanyol kaleci 10 maçta gol yemedi.