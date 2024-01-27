Real Madrid LaLiga 23. haftasında deplasmanda Las Palmas'a konuk oluyor.
Las Palmas - Real Madrid maçı saat kaçta, Arda Güler oynayacak mı?
Real Madrid, LaLiga 23. haftasında Las Palmas ile karşı karşıya geliyor. Las Palmas - Real Madrid maçı 27 Ocak Cumartesi günü saat 18.15'te oynanacak. Milli oyuncu Arda Güler karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor.
LAS PALMAS - REAL MADRİD MAÇININ 11'LERİ
Las Palmas: Valles, Marvin, Suarez, Mika, Cardona, Munir, Munoz, Perrone, Rodriguez, Moleiro, Ramirez.
Real Madrid: Lunin, Carvajal, Nacho, Rüdiger, Garcia, Ceballos, Kroos, Camavinga, Diaz, Rodrygo, Vinicius Jr.