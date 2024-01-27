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Spor

Las Palmas - Real Madrid maçı saat kaçta, Arda Güler oynayacak mı?

LaLiga 23. haftasında Real Madrid deplasmanda Las Palmas'a konuk oluyor. Madrid ekibi galip gelerek liderliğini sürdürmek istiyor. Las Palmas-Real Madrid maçının ilk 11'leri belli oldu. Las Palmas - Real Madrid maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

17:53 - 27/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:56 - 27/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Las Palmas - Real Madrid CANLI SKOR
Las Palmas - Real Madrid CANLI SKOR

Real Madrid LaLiga 23. haftasında deplasmanda Las Palmas'a konuk oluyor.

Las Palmas - Real Madrid maçı saat kaçta, Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid, LaLiga 23. haftasında Las Palmas ile karşı karşıya geliyor. Las Palmas - Real Madrid maçı 27 Ocak Cumartesi günü saat 18.15'te oynanacak. Milli oyuncu Arda Güler karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor.


LAS PALMAS - REAL MADRİD MAÇININ 11'LERİ

Las Palmas: Valles, Marvin, Suarez, Mika, Cardona, Munir, Munoz, Perrone, Rodriguez, Moleiro, Ramirez.

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Nacho, Rüdiger, Garcia, Ceballos, Kroos, Camavinga, Diaz, Rodrygo, Vinicius Jr.

Karşılaşmanın oynanacağı stadyum.

LAS PALMAS - REAL MADRİD CANLI SKOR

#Real Madrid
#Las Palmas
#La Liga
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