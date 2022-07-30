Spor Lawrence Nicholas Karagümrükte
TRANSFER

Lawrence Nicholas Karagümrük’te

Yeni sezon öncesi takviyelerine devam eden Fatih Karagümrük, bir transfer hamlesi daha yaptı. İstanbul ekibi, Nijeryalı genç futbolcu Lawrence Nicholas’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Lawrence Nicholas Karagümrük’te
Lawrence Nicholas

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Colin Kazım Richards, Mbaye Diagne, Ibrahim Dresevic, Mogamed Ozdoev, Otabek Shukurov, Matteo Ricci gibi hamleler yapan Pirlo yönetimindeki Karagümrük, son olarak

Lawrence Nicholas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Karagümrük’e hoş geldin Anwan Lawrence Nicholas. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Anwan Lawrence Nicholas’ı kadromuza kattık. Son olarak Rusya Premier Ligi ekiplerinden Khimki forması giyen Nijeryalı oyuncu, kariyerine Karagümrük’te devam edecek. Yeni transferimiz Anwan Lawrence Nicholas’a hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

  • Kariyerinde 63 maça çıkan 21 yaşındaki orta saha, 4 asist yaparken, 16 sarı kart, 2 kırmızı kart gördü.

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