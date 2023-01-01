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Spor

ÖZET | Lazio-Atletico Madrid: 1-1

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı bu akşam oynanan maçlarla başladı. Atletico Madrid uzun süre önde götürdüğü maçın 90+5. dakikasında yediği golle 1 puana razı oldu. Lazio-Atletico Madrid maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

00:18 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Lazio-Atletico Madrid

Lazio-Atletico Madrid

Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki müsabakada Atletico Madrid, Lazio deplasmanına çıktı. İspanyol ekibi 90+5'te yediği golle 3 puandan oldu.




Atletico Madrid'in golü 29. dakikada Pablo Barrios'tan geldi. Lazio ise 90+5'te kalecisi Provedel'in golüyle eşitliği sağladı.



Provedel böylece Şampiyonlar Ligi'nde gol atan 4. kaleci oldu. Daha önce gol atan 3 kaleci arasında Sinan Bolat da yer alıyordu.


Şampiyonlar Ligi'nde gol atan kaleciler şu şekilde:

Hans-Jörg Butt (Hamburg 4-4 Juventus, 13/09/2000)

Hans-Jörg Butt (Leverkusen 3-1 Juventus, 12/03/2002)

Hans-Jörg Butt (Juventus 1-4 Bayern, 08/12/2009)

Sinan Bolat (Standard Liège 1-1 AZ, 09/12/2009)

Vincent Enyeama (H. Tel-Aviv 1-3 Lyon, 29/09/2010)

Ivan Provedel (Lazio 1-1 Atletico Madrid, 19/09/2023)


Atletico Madrid grubundaki ikinci maçta sahasında Feyenoord'u konuk edecek. Lazio ise deplasmanda Celtic ile kozlarını paylaşacak.



#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Lazio
#Atletico Madrid
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