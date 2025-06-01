Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Los Angeles FC Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplarda mücadele edecek

Los Angeles FC Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplarda mücadele edecek

10:361/06/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
LAFC, Kulüpler Dünya Kupası D Grubu'nda yer alacak.
LAFC, Kulüpler Dünya Kupası D Grubu'nda yer alacak.

2025 Kulüpler Dünya Kupası'nda ABD 1. Futbol Ligi (MLS) kulübü Los Angeles FC (LAFC), Meksika takımı Club America'yı play-in maçında 2-1 yenerek gruplarda mücadele etme hakkı elde etti.

Los Angeles'taki BMO Stadyumu'nda oynana maçta Club America, 64. dakikada Brian Rodriguez'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçti.


Mücadelenin 89. dakikasında Igor Jesus'un fileleri havalandırmasıyla eştiği yakalayan Los Angeles, uzatmalara götürdüğü maçı 115. dakikada Denis Bouanga'nın ayağından bulduğu golle kazandı.


LAFC, Kulüpler Dünya Kupası D Grubu'nda İngiltere'den Chelsea, Brezilya'dan Flamengo ve Tunus'tan Esperance kulüpleriyle mücadele edecek.


2025 Kulüpler Dünya Kupası, 15 Haziran'da El Ahli ile Inter Miami arasında oynanacak A Grubu mücadelesi ile başlayacak.

#Los Angeles FC
#2025 Kulüpler Dünya Kupası
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT 1 canlı izle 31 Mayıs 2025: Inter PSG Şampiyonlar Ligi finali TRT 1 Tabii canlı yayını izle