Luis Diaz'ın kaçırılan babası serbest bırakıldı

28 Ekim'de ELN tarafından kaçırıldığı duyurulan Luis Manuel Diaz, Cesar yönetim bölgesine bağlı Valledupar kenti kırsalında aracılara teslim edildi.

Silahlı isyancı örgüt ELN, Diaz'ı; Ombudsmanlık Ofisi, Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden oluşan bir insani heyete teslim etti. Diaz, askeri helikopterle ailesinin yaşadığı La Guajira yönetim bölgesine götürüldü.