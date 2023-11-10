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Spor

Luis Diaz'ın kaçırılan babası serbest bırakıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen futbolcu Luis Diaz'ın, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) tarafından kaçırılan babası Luis Manuel Diaz serbest bırakıldı.

10:12 - 10/11/2023 Cuma
Güncelleme: 10:14 - 10/11/2023 Cuma
AA
Luis Diaz attığı golün ardından "Babaya özgürlük" yazan tişörtünü kameralara gösterdi.

Luis Diaz attığı golün ardından "Babaya özgürlük" yazan tişörtünü kameralara gösterdi.

28 Ekim'de ELN tarafından kaçırıldığı duyurulan Luis Manuel Diaz, Cesar yönetim bölgesine bağlı Valledupar kenti kırsalında aracılara teslim edildi.


Silahlı isyancı örgüt ELN, Diaz'ı; Ombudsmanlık Ofisi, Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden oluşan bir insani heyete teslim etti. Diaz, askeri helikopterle ailesinin yaşadığı La Guajira yönetim bölgesine götürüldü.


Haberi alan Diaz'ın aile mensupları ve komşuları büyük sevinç yaşadı.


Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da X sosyal medya hesabından memnuniyetini dile getirerek, "Yaşasın özgürlük ve barış" ifadesini kullandı.


Liverpool'da forma giyen futbolcu Diaz'ın anne ve babası, Barrancas kasabasında 28 Ekim'de araçlarıyla seyahat ettikleri sırada ELN üyeleri tarafından kaçırılmıştı. Futbolcunun annesi Cilenis Marulanda kısa süre sonra serbest kalmıştı.






#Kolombiya
#Luis Manuel Diaz
#Liverpool
#Luis Diaz
38 dakika önce
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