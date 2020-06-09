PREMİER LİG

Manchester City genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti

Manchester City genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti

Utrecht Kulübü, Manchester City'nin 16 yaşındaki kalecileri Mikki van Sas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Mikki van Sas, Hollanda U15 ve U16 milli takımında görev yaptı.

Mikki van Sas, Hollanda U15 ve U16 milli takımında görev yaptı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Hollanda'nın Utrecht takımının alt yapısında forma giyen 16 yaşındaki kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti.

Utrecht Kulübünden yapılan açıklamada, Mikki van Sas'ın transferi konusunda İngiliz ekibiyle anlaşıldığı duyuruldu.

  • Utrecht ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun bonservis bedeliyle ilgili bilgi verilmedi.

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