Spor Manchester United lig sonuncusuna mağlup oldu
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Manchester United lig sonuncusuna mağlup oldu

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester United, sahasında Sheffield United'a 2-1 yenildi. 13 maç sonra mağlup olan Manchester United, zirveyi Manchester City'e kaptırdı.

Haber Merkezi AA
Manchester United'lı futbolcular maç sonu büyük üzüntü yaşadı.
Manchester United'lı futbolcular maç sonu büyük üzüntü yaşadı.

Ligin son sırasında yer alan Sheffield United, Old Trafford Stadı'nda konuk olduğu Manchester United'a karşı 23. dakikada Kean Bryan'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Manchester United, Harry Maquire'nin 64. dakikadaki golüyle eşitliği sağlarken, Sheffield United, 74. dakikada Oliver Burke'yle tekrar öne geçti, maç 2-1 tamamlandı.

  • Premier Lig'de 13 maçın ardından yenilen Manchester United, 40 puanla ligde 2'nci sırada yer aldı. Bu sezon 2'nci galibiyetini alan Sheffield United, puanını 8'e yükseltirken, Premier Lig'in son sırasında kaldı.

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